Lutto nella magistratura tarantina: è morta Anna Maria Lastella

TARANTO – Il mondo della magistratura tarantina è in lutto per la scomparsa di Anna Maria Lastella, presidente facente funzione della Corte d’Appello di Taranto, venuta a mancare all’età di 65 anni. La magistrata, residente a Martina Franca, è deceduta presso l’ospedale SS Annunziata, dove era stata ricoverata dopo un malore accusato nella propria abitazione.

I funerali saranno celebrati venerdì 12 dicembre nella città di Martina Franca. La notizia della sua scomparsa ha immediatamente suscitato cordoglio nella comunità giuridica locale. La Camera dei giuslavoristi di Taranto ha ricordato Lastella con un post sui social, sottolineando le sue straordinarie qualità umane e l’impegno professionale che l’aveva contraddistinta nel corso della carriera.

Anna Maria Lastella era conosciuta non solo per la competenza e la dedizione al lavoro, ma anche per la sua capacità di ascolto e la sensibilità dimostrata nei confronti di colleghi e cittadini. La sua morte lascia un vuoto importante nella magistratura tarantina e tra quanti hanno avuto l’opportunità di conoscerla e collaborare con lei.

Il ricordo di amici e colleghi sottolinea una carriera segnata da professionalità, correttezza e impegno civile, valori che hanno reso Lastella un punto di riferimento nel panorama giuridico locale.