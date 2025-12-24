'Ciàf - La leggenda del Trofeo dei Giganti', online il corto di Salvemini



BRINDISI - A venticinque anni dalla sua realizzazione, “Ciàf - La leggenda del Trofeo dei Giganti” è tornato sul grande schermo trovando nella sua città un’accoglienza calorosa e partecipe. La presentazione del 22 dicembre scorso al Cinema Impero di Brindisi si è rivelata una serata di grande successo, segnata da una forte partecipazione di pubblico e da un clima di autentica condivisione. - A venticinque anni dalla sua realizzazione, “Ciàf - La leggenda del Trofeo dei Giganti” è tornato sul grande schermo trovando nella sua città un’accoglienza calorosa e partecipe. La presentazione del 22 dicembre scorso al Cinema Impero di Brindisi si è rivelata una serata di grande successo, segnata da una forte partecipazione di pubblico e da un clima di autentica condivisione.





La proiezione speciale della versione restaurata e digitalizzata del cortometraggio scritto e diretto da Simone Salvemini, realizzata a partire dal nastro Betacam originale, ha visto la presenza di Mino Taveri, degli attori del film e di tantissimi amici che hanno voluto essere parte di un momento di memoria collettiva. Tra le presenze più apprezzate, quella di Fernando Marino, presidente della società Valtur Brindisi, a conferma del legame profondo che unisce cinema, sport e identità cittadina.





L’iniziativa, realizzata con la collaborazione della Valtur New Basket Brindisi e con il sostegno dei media cittadini Newspam, Agenda Brindisi, Brundisium.net, Brindisi Time, Senza Colonne News, Brindisi Report, Brindisi Oggi, L’Ora di Brindisi e Nuovo Quotidiano di Puglia, ha riportato al centro un’opera capace di raccontare in modo originale una delle passioni più identitarie della città: il basket. Attraverso il linguaggio del cinema, “Ciàf” valorizza luoghi, volti e storie della Brindisi sportiva, fissando un immaginario collettivo che continua a parlare a generazioni diverse.





Girato nell’estate del duemila in una Brindisi popolare, come quella del Villaggio Pescatori, il film racconta il leggendario “Trofeo dei Giganti”, la sfida che da oltre un secolo oppone Ponentini e Levantini trasformandosi nel tempo in un rito capace di attraversare stagioni sociali e mutamenti urbani. Al centro della narrazione una squadra eterogenea, legata più dall’appartenenza che dal talento, e la figura di Totò, l’ultimo della rotazione, chiamato a confrontarsi con aspettative, fragilità e possibilità inattese. Una storia che usa il basket come metafora della vita, del limite e della capacità di rialzarsi.





In ossequio ai venticinque anni dalla realizzazione del film, dalla notte del 25 dicembre 2025 “Ciàf - La leggenda del Trofeo dei Giganti” sarà visibile gratuitamente su YouTube, sul canale Kinebottega, all’indirizzo www.youtube.com/@kinebottegait





Per il regista Simone Salvemini, «la serata del 22 dicembre è andata oltre ogni aspettativa. Vedere il Cinema Impero pieno, sentire l’attenzione del pubblico e ritrovare attorno a “Ciàf” tante persone che hanno condiviso quel percorso è stato emozionante. Ringrazio per la disponibilità e l’attenzione il Comune di Brindisi, la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Carmelo Grassi, la Valtur New Basket Brindisi per la disponibilità e tutte le testate che hanno accompagnato questo progetto con grande sensibilità. È grazie a questo impegno condiviso se una storia nata venticinque anni fa continua oggi a trovare spazio e partecipazione».