Manduria, 'DUC Christmas Shopping Night' domenica 21 dicembre



MANDURIA (TA) - IL DUC Manduria è lieto di annunciare l'evento "DUC Christmas Shopping Night" che si terrà domenica 21 dicembre dalle 17.00 alle 22.00. Sarà una domenica ricca di magia, dedicata allo shopping natalizio.





Una grande festa di Natale dedicata a clienti, turisti, famiglie e bambini che si snoderà nell'area del Distretto, da Via Roma, passando per Corso XX Settembre e sino a Piazza Commestibili con postazioni musicali e artisti di strada itineranti. In viale Mancini e in Piazza Commestibili anche due postazioni luminarie/selfie.





In Piazza Garibaldi sarà allestito un magico villaggio di Babbo Natale che accoglierà tutti i bimbi che vorranno consegnare la propria letterina e scattare foto e selfie di famiglia. Lungo il Corso, invece, spazio alle degustazioni enogastronomiche a cura di AIS e delle associazioni del territorio che ci faranno assaporare le nostre specialità tradizionali. A partire dalle ore 20:00, in Piazza Garibaldi, il gran finale con il concerto del gruppo GOSPEL WAKE UP che contribuirà a rendere ancora più magica l'atmosfera natalizia.





"Duc Christmas Shopping Night - comunica la Presidente DUC Loredana Ingrosso - nasce con un obiettivo chiaro: sostenere e valorizzare il commercio di vicinato, il cuore pulsante del nostro Distretto Urbano del Commercio. Grazie al sostegno della Regione Puglia, attraverso il IV Bando DUC, siamo riusciti a realizzare una serata completamente finanziata, pensata per creare occasioni di incontro, di socialità e di economia locale. Come DUC crediamo che eventi come questo non siano solo intrattenimento, ma veri strumenti di rigenerazione urbana, capaci di rafforzare il legame tra cittadini, commercianti e territorio. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa serata: Confcommercio Manduria, Confesercenti Manduria, le attività commerciali, le associazioni, gli artisti, i partner, i volontari, la polizia locale e gli addetti alla sicurezza, l'azienda organizzatrice Lab Communication , il tecnico Michele Iunco, l'ufficio Suap con la responsabile dr.ssa Annamaria bene, Mauro Baldari quale assessore alle attività produttive e l’Amministrazione comunale tutta, che ha creduto in questo progetto. Auguro ai visitatori di vivere pienamente questa notte, di fare acquisti nei negozi di Manduria, di godervi la città e di portare a casa non solo regali, ma emozioni. Buon Natale e buona DUC Christmas Shopping Night".



