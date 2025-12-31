Ostuni, sabato 3 gennaio presentazione del libro 'Il Signore ti benedica. 365 benedizioni per ogni giorno dell'anno' di Oronzo Saponaro presso l'I.C. 'Pessina - Vitale - Barnaba'
OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: sabato 3 gennaio 2026, a partire dalle ore 18:00 presso l'I.C. "Pessina - Vitale - Barnaba" in Piazza Italia n°11, si terrà la presentazione del libro "Il Signore ti benedica. 365 benedizioni per ogni giorno dell'anno" scritto da Oronzo Saponaro (OFM, Convento San Francesco, Loc. Monteluco di Spoleto). L'evento è organizzato dal M.E.I.C. Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale Gruppo di Ostuni in collaborazione con l'associazione "Ostuni è...".
L'autore dialogherà con Gianfranco Moro (M.E.I.C. - Gruppo di Ostuni).
Gli indirizzi di saluto saranno a cura di: Maria Mingolla (Dirigente Scolastico I.C. "Pessina - Vitale - Barnaba"); Daniele Martini (Presidente Associazione "Ostuni è..."); Maria Lora Minetti (Presidente M.E.I.C. Gruppo di Ostuni).