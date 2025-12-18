Cooperazione in Puglia: numeri, criticità e futuro

Qual è lo stato di salute della cooperazione in Puglia, quali ostacoli ne frenano lo sviluppo e quali modelli innovativi possono rilanciarne il ruolo economico e sociale? A queste domande risponde l’evento finale del progetto “Cantieri di Cooperazione”, promosso da AGCI Puglia e Confcooperative Puglia, che si terrà domani 19 dicembre alle 10.30 presso la Sala 1 del Centro Congressi della Fiera del Levante.

L’incontro rappresenta un momento chiave di restituzione pubblica e confronto istituzionale, con la presentazione dei risultati di un percorso di lavoro che ha coinvolto esperti, rappresentanti del mondo cooperativo e decisori pubblici su due fronti strategici: adeguamenti normativi e modelli cooperativi innovativi. Sarà un’occasione per approfondire dati, contenuti e visioni utili a raccontare il presente e il futuro della cooperazione come leva di sviluppo economico e sociale.

Aprirà i lavori Luigi Triggiani, Segretario Generale di Unioncamere Puglia, con un aggiornamento sui numeri della cooperazione pugliese, evidenziando come, nonostante il calo delle imprese cooperative, i fatturati siano in crescita. Lucia Parchitelli, Presidente della Consulta Regionale della Cooperazione, illustrerà il nuovo Disegno di Legge regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Giovanni Tricarico, di Confcooperative Puglia e coordinatore del progetto, esporrà i risultati del Tavolo “Adeguamenti Normativi”, analizzando difficoltà e criticità che frenano l’espansione della cooperazione in Puglia, mentre Carla Coccia di AGCI Puglia presenterà i lavori del Tavolo “Modelli Cooperativi Innovativi”, approfondendo le trasformazioni interne al sistema cooperativo. Interverrà inoltre Francesca Serpino, Dirigente del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia.

L’evento vedrà la partecipazione di Pasquale Pappalardo, Presidente di AGCI Puglia, e di Giorgio Mercuri, Presidente di Confcooperative Puglia, e offrirà spunti concreti su digitalizzazione, governance partecipativa e nuove opportunità per giovani e territori, con particolare attenzione alla “Cooperativa 4.0”.