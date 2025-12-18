Domani a Taranto si celebrano i primi sessanta anni dei Consulenti del Lavoro



TARANTO - "I nostri primi 60 anni: 1965-2025": è il titolo del convegno con cui il Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto celebra questa importante ricorrenza; l'evento si terrà venerdì 19 dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso l'Hotel "Salina", in Viale Unità d'Italia n.648 a Taranto.





Non sarà solo un momento celebrativo, quanto piuttosto un grande evento tecnico-divulgativo di cui protagonista assoluta sarà la figura del Consulente del Lavoro, della quale sarà prima tratteggiato un excursus storico, per poi delinearla in relazione alle più recenti mutazioni della normativa giuslavoristica e alla situazione del mercato del lavoro.





I lavori saranno moderati da Giovanni Prudenzano, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto, che, dopo una breve introduzione, farà intervenire le autorità per i saluti istituzionali.





Sarà Paolo Cacciagrano, Consulente del Lavoro e Avvocato cassazionista, a relazionare su "La deontologia operativa: uno strumento a tutela de Consulente del Lavoro".





La manifestazione prevede poi il gioioso momento della premiazione dei colleghi Consulenti del Lavoro che si sono distinti per anzianità di carriera e di laurea (25-30-40 anni), e la consegna dei Diplomi ai neoiscritti che si affacciano al mondo della professione; il tradizionale brindisi augurale per le festività natalizie concluderà l‘evento.





Annunciando l’evento il Presidente Giovanni Prudenzano ha spiegato che «in questi sessanta anni la figura del Consulente del Lavoro si è sviluppata ampliando competenze e settori di intervento, di pari passo con una società in continua e velocissima evoluzione: oggi è professionista multi-skilled che assiste le aziende e i professionisti nella gestione e nello sviluppo delle loro imprese; più in generale, facendo osservare la complessa normativa giuslavoristica, rappresenta anche un importante presidio di legalità».





«Questo convegno – ha poi detto Giovanni Prudenzano – vuole rappresentare un momento di confronto con la comunità, in particolare professionisti, esperti del settore, opinion maker e decision maker, per discutere insieme del contributo che i Consulenti del Lavoro possono dare in questo particolare momento storico in cui il territorio è chiamato a elaborare un nuovo modello di sviluppo economico; è un processo in cui sarà fondamentale il ruolo delle imprese, piccole e medie, che noi Consulenti del Giorno assistiamo ogni giorno preparandole ad affrontare le nuove sfide del mercato».





Il convegno "I nostri primi 60 anni: 1965-2025" è organizzato dal Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Taranto e gode del patrocinio del Comune di Taranto, Provincia di Taranto, Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, CUP Comitato Unitario Professioni Taranto, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro, Unione Provinciale di Taranto ANCL SU, GenL Generazione Legalità e Fondazione Consulenti per il Lavoro.





Media partner della manifestazione è SEAC, ed è sostenuta da "Cassa Edile della Provincia Jonica", "Fondazione Taranto 25", "M.D. Service", "Magna Grecia Formazione", "SM Service Italia" e "C.L.A.A.I. Puglia e Basilicata - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane".