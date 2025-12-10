Torna la Mostra del Cinema di Taranto: focus sulla Palestina

TARANTO – Dal 15 al 20 dicembre torna la, giunta alla IX edizione, con decine di appuntamenti gratuiti tra proiezioni, laboratori, masterclass, incontri, lectio magistralis, workshop, mostre fotografiche, opere in concorso e ospiti nazionali e internazionali.

Il progetto triennale 2025-2027, intitolato “Dove l’Oriente incontra l’Occidente”, pone quest’anno l’attenzione sulla Palestina, raccontata attraverso il cinema come strumento per orientarsi tra memorie spezzate, identità ferite e popoli che continuano a raccontarsi.

La presentazione ufficiale del programma si terrà venerdì 12 dicembre alle ore 11 nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, alla presenza degli organizzatori e delle istituzioni locali.

Tra le sedi degli eventi figurano Palazzo di Città, Palazzo della Provincia, Palazzo Pantaleo, Mudit e Spazioporto, con giornate clou dal 18 al 20 dicembre, che offriranno una serie di appuntamenti di grande rilievo già dal mattino.

La manifestazione è sostenuta dal Poc Puglia 2021-2027, Area tematica 06 - Linea di Intervento 06.02 “Attività culturali” e dal Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia, con la partecipazione del Comune di Taranto.

La Mostra del Cinema di Taranto conferma così il suo ruolo di piattaforma culturale e cinematografica, capace di avvicinare Oriente e Occidente e di promuovere il dialogo attraverso l’arte e la cultura.



