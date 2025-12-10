Torna la Mostra del Cinema di Taranto: focus sulla Palestina
TARANTO – Dal 15 al 20 dicembre torna la Mostra del Cinema di Taranto, giunta alla IX edizione, con decine di appuntamenti gratuiti tra proiezioni, laboratori, masterclass, incontri, lectio magistralis, workshop, mostre fotografiche, opere in concorso e ospiti nazionali e internazionali.
Il progetto triennale 2025-2027, intitolato “Dove l’Oriente incontra l’Occidente”, pone quest’anno l’attenzione sulla Palestina, raccontata attraverso il cinema come strumento per orientarsi tra memorie spezzate, identità ferite e popoli che continuano a raccontarsi.
La presentazione ufficiale del programma si terrà venerdì 12 dicembre alle ore 11 nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, alla presenza degli organizzatori e delle istituzioni locali.
Tra le sedi degli eventi figurano Palazzo di Città, Palazzo della Provincia, Palazzo Pantaleo, Mudit e Spazioporto, con giornate clou dal 18 al 20 dicembre, che offriranno una serie di appuntamenti di grande rilievo già dal mattino.
La manifestazione è sostenuta dal Poc Puglia 2021-2027, Area tematica 06 - Linea di Intervento 06.02 “Attività culturali” e dal Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia, con la partecipazione del Comune di Taranto.
La Mostra del Cinema di Taranto conferma così il suo ruolo di piattaforma culturale e cinematografica, capace di avvicinare Oriente e Occidente e di promuovere il dialogo attraverso l’arte e la cultura.