Lecce, ritorna il 'Tam Tam Tamburreddhu Festival' ad Astràgali Teatro



Nella sede della compagnia teatrale fanno tappa due appuntamenti della rassegna dedicata all’antico strumento musicale e alla musica popolare salentina. 6-7 dicembre 2025 Sala Astràgali, Via Giuseppe Candido, 23, Lecce





LECCE - Ritorna, nella Sala Astràgali, a Lecce, sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025, il TamTam Tamburreddhu Festival, organizzato da Arra Produzioni Mediterranee con la direzione artistica di Claudio "Cavallo" Giagnotti e il sostegno della stessa compagnia teatrale.





Un festival pensato per valorizzare lo strumento principe della tradizione salentina, "lu Tamburreddhu" e che, coinvolgendo diversi artisti nazionali e internazionali, attraverso momenti di festa e dibattito, avvia un confronto sul ruolo, nel passato e nel presente, di uno dei simboli della musica popolare del Sud Italia.





Confrontando la storia del tamburo con quella di altri strumenti del Mediterraneo, si riportano alla luce usi e costumi che la vita contadina ha trasmesso alla comunità e che rappresentano la base per creare una continuità storica fondamentale tra quello che era ieri e quello che è diventato oggi, al netto dei recenti cambiamenti storici e culturali che vedono il Salento trasformarsi da terra di emigranti a meta turistica. Un’evoluzione che sta ponendo in secondo piano le radici de "lu Tamburreddhu" come strumento autoctono, con le sue caratteristiche tecniche musicali radicate nelle tradizioni locali e di costruzione, con la conoscenza dei materiali e delle dimensioni, fondamentali per suonare e ballare la Pizzica Pizzica. Di tutto ciò si ha bisogno per conoscere il repertorio musicale della tradizione salentina e poterlo esportare in tutto il mondo con maggiore consapevolezza.





Sabato 6 dicembre si parte alle 19 con il Festival Musicali e di World Music nel Salento con Salvatore Rizzello, Assessore del Comune di Carpignano Salentino e Art Director di Affacci, e Giorgio Doveri, Art Director del Castello di Tutino e Barroccio. Alle 21 si prosegue con il Concerto "Tradizioni del Sud Italia Unitevi" in cui si esibiscono Francesco Denaro, Francesco Mancini, Rino Locantore e Gabriele Martino. Domenica 7 dicembre alle 19.30 in programma la proiezione del documentario "Radio Mediterranea Trasmette", mentre alle 21 si tiene il "Concerto per Tamburreddhu e Uce" che vede sul palco Fiore Maggiulli, Anna Cinzia Villani, Claudio Cavallo (Mascarimiri), Gioachino De Filippo, Katia Giagnotti (Criamu) e Giancarlo Paglialunga.



