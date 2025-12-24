“DIAMANTE”: il nuovo spettacolo dei SONICS a Taranto il 1° gennaio 2026
TARANTO – Il 1° gennaio 2026, la città di Taranto ospiterà lo spettacolo “DIAMANTE” della compagnia SONICS, considerata dal Ministero della Cultura italiana un’eccellenza nazionale nel mondo delle arti performative.
I SONICS, nati a Torino e attivi dal 2001 con 14 produzioni all’attivo, sono una compagnia di acrobati, ginnasti, atleti e creativi che ha portato il proprio talento in teatri, festival e grandi eventi internazionali. La loro forza risiede nella fusione di arte e performance atletica, combinando danza, acrobazie, forza fisica e leggerezza, creando spettacoli di grande impatto visivo che lasciano il pubblico senza fiato.
Lo Spettacolo
“DIAMANTE” è un viaggio poetico e sofisticato nel valore estetico del corpo umano, concepito per grandi spazi urbani. Ogni scena, sia aerea che a terra, celebra l’eleganza e la preziosità del corpo umano, trasformando il palcoscenico in un’esperienza emozionale e sensoriale. Le acrobazie mozzafiato e le coreografie evocative raccontano storie senza parole, emozionando lo spettatore a ogni istante.
Le performance aeree, sospese in aria grazie a autogru, americane o graticci teatrali, combinano precisione e audacia, mentre l’illuminazione studiata nei minimi dettagli e la colonna sonora originale creano un’atmosfera unica, rendendo ogni scena indimenticabile. Ritmi incalzanti e cambi di scena continui mantengono il pubblico in costante suspense, trasformando lo spettacolo in un incontro autentico tra arte e spettatore.
Crediti principali
- Creazione: Alessandro Pietrolini e Ileana Prudente
- Regia: Alessandro Pietrolini
- Costumi: Ileana Prudente
- Produzione: Fanzia Verlicchi
- Disegno luci: Stefano Torlini
- Performers: SONICS