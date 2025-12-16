Don Schena al Principessa Maria Pia, a Taranto la presentazione di 'Dio è il mio coach'



Un incontro con gli studenti tra educazione, valori e comunicazione contemporanea





TARANTO - Taranto ospita un momento di riflessione e dialogo dedicato al mondo della scuola e dei giovani. Mercoledì 18 dicembre 2025, dalle 8.40 alle 10.40, presso l’Aula Magna dell’IISS “Principessa Maria Pia” di Taranto, si terrà la presentazione del libro “Dio è il mio coach” (Edizioni Piemme) di Don Schena, sacerdote e autore impegnato sui temi dell’educazione e della formazione delle nuove generazioni.





Ad aprire l’incontro, moderato dalla giornalista Roberta Lanzolla, saranno i saluti istituzionali del Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Tartaglia, che sottolineerà l’importanza di iniziative capaci di offrire agli studenti occasioni di confronto autentico sui temi della crescita personale, dei valori e dell’impegno educativo.





L’appuntamento, rivolto principalmente agli studenti di terza, prenderà spunto dal libro per affrontare argomenti di grande attualità: l’importanza dei valori etici, la comunicazione via social e il ruolo della spiritualità e della responsabilità personale nei percorsi di crescita individuale.





Accanto all’attività pastorale e di scrittura, Don Schena è oggi una delle voci più seguite del panorama ecclesiale e motivazionale sui social network. Attraverso contenuti brevi, diretti e fortemente empatici, raggiunge milioni di visualizzazioni e una vasta community composta in larga parte da giovani, studenti e famiglie, riuscendo a parlare il linguaggio delle nuove generazioni e a intercettarne dubbi, fragilità e aspirazioni.





Un elemento che rende l’incontro particolarmente significativo dal punto di vista educativo è proprio la capacità dell’autore di coniugare messaggi valoriali e strumenti di comunicazione contemporanei, dimostrando come i social media possano diventare un canale autentico di dialogo, ispirazione e responsabilità.





L’iniziativa rientra nelle attività culturali e formative promosse dall’IISS “Principessa Maria Pia”, da sempre attento a favorire occasioni di confronto con autori e testimoni capaci di dialogare in modo credibile ed efficace con il mondo giovanile.