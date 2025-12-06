Doppio appuntamento musicale per Vitainmoto con Bianchi e dj Kiace

BARI - Domenica 7 dicembre nel Palazzo del Mutilato, dalle 20, l’associazione Vitainmoto proporrà un doppio appuntamento musicale con il concerto di Paolo Bianchi e il set di dj Kiace con “Sonido Estelar”, per il festival “Le terre di dentro”.Paolo Bianchi, voce talentuosa e plastica, si muove nel racconto di una storia dentro la storia, dove l’interprete diventa protagonista non soltanto della canzone, ma della propria stessa biografia. Ogni brano si intreccia con la sua esperienza personale, e attraverso una segreta simmetria la musica si fa colonna sonora di una vita, restituendo al pubblico un percorso che è al tempo stesso intimo e universale. Il suo progetto nasce dalla volontà di rileggere l’idea cantautoriale del concept album, riportandola al centro come forma narrativa capace di dare unità e senso a un insieme di canzoni. Non si tratta di una semplice raccolta di brani, ma di un viaggio coerente, in cui ogni episodio musicale è tassello di un mosaico più ampio. In questo modo, la voce diventa strumento di memoria e di visione, capace di trasformare la confessione personale in racconto collettivo. Accanto a questa dimensione tradizionale, Bianchi sperimenta con le nuove forme di comunicazione, consapevole che l’arte oggi non può limitarsi al vinile o al palco, ma deve dialogare con i linguaggi digitali e con le piattaforme che ridefiniscono la fruizione musicale. La sua ricerca si apre così a contaminazioni con l’elettronica, con l’immaginario visivo e con le possibilità offerte dai media contemporanei, senza mai perdere la centralità della parola e della voce. Il risultato è un progetto che unisce radici e innovazione: da un lato la fedeltà alla tradizione cantautoriale italiana, dall’altro la curiosità di esplorare nuovi territori espressivi. Paolo Bianchi si presenta quindi come un artista capace di dare forma a un racconto musicale che è insieme confessione, sperimentazione e dialogo con il presente, restituendo alla canzone la sua funzione originaria di specchio e compagna della vita.A seguire la musica proseguirà con il set di Dj Kiace che mescola dub, ambient e dubstep con atmosfere cosmiche. Quest’ultimo si esibirà con Il Sonido Estelar Colectivo si presenta come un esperimento musicale e culturale che nasce dall’incontro di artisti provenienti da contesti diversi, ma accomunati dalla volontà di far dialogare tradizione e innovazione. Peter e Mike, già attivi con Jungle2Jungle, hanno dato vita a un progetto che si arricchisce della voce e degli strumenti di Zam El Caribbean, portatore delle radici colombiane e caraibiche, e di Marco Buonamico, che unisce la sensibilità messicana e italiana. A completare il quadro, DJ Kiace, con la sua competenza nelle produzioni e nel sound engineering, costruisce l’ossatura elettronica su cui si innestano gli interventi dal vivo. Il risultato è una performance ibrida che non si limita a riprodurre la cumbia nelle sue forme tradizionali, ma la reinventa attraverso un tessuto sonoro contemporaneo. La cassa dritta e il levare si fondono con le percussioni e la gaita, creando un paesaggio musicale che oscilla tra ritualità ancestrale e pulsazioni moderne. In questo spazio, la voce e la presenza scenica di Zam e Marco diventano elementi centrali: non solo interpreti, ma veri e propri mediatori culturali che portano sul palco la vitalità delle tradizioni afro-latine e la loro capacità di dialogare con il presente. L’iniziativa vuole essere un ponte tra cultura e solidarietà, unendo la forza della musica e dell'arte alla causa palestinese, in un contesto di condivisione e partecipazione. L’ingresso è gratuito.: 351042437020.00