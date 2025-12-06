Feto morto in utero a Taranto: aperta un’indagine sull’ospedale SS Annunziata

– La magistratura ha aperto un’indagine sulla morte in utero di un feto avvenuta nella notte tra ilall’ospedaledi Taranto. La madre, una donna diricoverata dal 20 novembre alla, è stata sottoposta apoche ore dopo la conferma del decesso.

Sono stati sequestrati tutti i documenti clinici relativi al caso, mentre l’Asl Taranto ha avviato accertamenti interni. L’azienda sanitaria ha precisato che i monitoraggi effettuati durante il ricovero non avevano indicato anomalie e che episodi simili possono rientrare nella categoria di morti intrauterine improvvise e inspiegate.

La comunità di Pulsano è rimasta profondamente scossa dall’accaduto, mentre le autorità sanitarie e giudiziarie continuano le indagini per chiarire le cause dell’evento tragico.