Feto morto in utero a Taranto: aperta un’indagine sull’ospedale SS Annunziata
TARANTO – La magistratura ha aperto un’indagine sulla morte in utero di un feto avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 novembre all’ospedale SS Annunziata di Taranto. La madre, una donna di Pulsano ricoverata dal 20 novembre alla 39ª settimana di gravidanza, è stata sottoposta a parto cesareo poche ore dopo la conferma del decesso.
Sono stati sequestrati tutti i documenti clinici relativi al caso, mentre l’Asl Taranto ha avviato accertamenti interni. L’azienda sanitaria ha precisato che i monitoraggi effettuati durante il ricovero non avevano indicato anomalie e che episodi simili possono rientrare nella categoria di morti intrauterine improvvise e inspiegate.
La comunità di Pulsano è rimasta profondamente scossa dall’accaduto, mentre le autorità sanitarie e giudiziarie continuano le indagini per chiarire le cause dell’evento tragico.
