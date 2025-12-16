È morto Ettore Bucciero, ex senatore di Alleanza Nazionale

BARI - È scomparso a, sua città natale,all’età di 87 anni. Malato da tempo, Bucciero è stato eletto in Parlamento dal 1994 al 2006, ricoprendo anche il ruolo di membro della

La notizia della sua morte è stata diffusa da Irma Melini, ex consigliera comunale di Forza Italia, che lo ha ricordato come una guida politica e figura di riferimento, sottolineando il suo rigore, la passione e l’impegno verso il Paese.

Bucciero lascia un’eredità significativa nella politica italiana, soprattutto per il suo contributo al dibattito su legalità e istituzioni durante gli anni in Parlamento.