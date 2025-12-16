Serie C, girone C: il Foggia supera il Monopoli 2-1 allo “Zaccheria”
FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia si impone per 2-1 sul Monopoli nella diciottesima giornata di andata del girone C di Serie C, in una partita combattuta giocata allo stadio “Pino Zaccheria”.
Il match si apre subito con un’occasione per i padroni di casa: al 2’ Fossati di testa non riesce a finalizzare. Il vantaggio del Foggia arriva al 12’ grazie a D’Amico, che conclude di destro da fuori area su assist di Oliva. Il Monopoli prova a reagire: al 25’ Buttaro calcia di sinistro senza inquadrare lo specchio, mentre al 26’ Fall sfiora il pareggio.
Nella ripresa, al minuto 11, il Monopoli trova il gol del pareggio con Fall, che di testa finalizza un cross di Imputato. La risposta del Foggia arriva poco dopo, al 19’, con Winkelmann che realizza la rete del 2-1 con una girata di sinistro. Nel finale, al 41’, Byar va vicino al terzo gol, ma il risultato non cambia più.
Con questo successo il Foggia si porta a 18 punti, in coabitazione con la Cavese, mentre il Monopoli resta al nono posto con 24 punti, insieme al Cerignola.
Nel prossimo turno, il Foggia sarà impegnato sabato 20 dicembre alle 14.30 allo stadio “Arechi” contro la Salernitana, mentre il Monopoli giocherà domenica 21 dicembre alle 17.30 al “Veneziani” contro il Potenza.