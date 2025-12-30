Edoardo Bennato accende il Capodanno di Trani: due giorni di musica, emozioni e grandi eventi in Piazza Quercia

TRANI - Trani si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno con un Capodanno di grande richiamo, capace di unire musica, spettacolo e partecipazione popolare. La città sarà protagonista deicon un programma ricco e trasversale, che dal rock d’autore alla musica sinfonica attraversa generazioni e stili, valorizzando uno dei luoghi simbolo del territorio:, affacciata sul mare.

A dare il via al lungo countdown di San Silvestro sarà Edoardo Bennato, in concerto la sera del 31 dicembre. Dalle ore 22:00, l’animazione dello staff di Radio Selene accompagnerà il pubblico fino all’arrivo sul palco del cantautore napoletano, autentico innovatore della canzone italiana. Bennato porterà a Trani l’energia ribelle e ironica che da oltre quarant’anni caratterizza la sua musica, celebrando anche l’anniversario del suo album cult “Sono solo canzonette”. Un viaggio sonoro tra brani storici e successi intramontabili, sostenuto da una band di grande livello, per condurre la piazza fino al brindisi di mezzanotte e oltre.

«Trani conferma il suo ruolo centrale nelle politiche culturali e turistiche della Regione Puglia – ha dichiarato il sindaco Amedeo Bottaro – contribuendo in modo concreto alla costruzione di un’offerta di qualità, diffusa sul territorio e capace di attrarre pubblici diversi. Con i Capodanni di Puglia intrecciamo musica, cultura e promozione turistica, rafforzando l’identità di una città viva tutto l’anno».

La festa prosegue anche il 1° gennaio 2026, con una giornata che unisce sport, grande musica e memoria collettiva. Dalle 10:30 è previsto il suggestivo passaggio della Fiaccola Olimpica dei XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, che attraverserà il lungomare cittadino, toccando il porto e la cattedrale.

Alle 11:00, sempre in Piazza Quercia, spazio al Concerto di Capodanno con l’Orchestra Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal maestro Rocco Debernardis, per un raffinato percorso musicale che spazia da Mozart ai valzer viennesi, fino alle celebri colonne sonore di Ennio Morricone.

Il pomeriggio si chiude alle 18:30 con un momento di grande intensità emotiva: Gianmarco Carroccia porta in scena “Emozioni”, omaggio al repertorio senza tempo della coppia Battisti–Mogol, di cui Carroccia è considerato interprete di riferimento per affinità vocale e sensibilità artistica.

Tutti gli eventi sono gratuiti, con posti a sedere disponibili, e saranno trasmessi in diretta su Radio Selene. L’iniziativa è cofinanziata da Coesione Italia 21–27 Puglia, Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione, nell’ambito delle politiche di rilancio turistico e culturale del territorio.

Con questo articolato programma, Trani inaugura il 2026 confermandosi destinazione di riferimento per eventi di qualità, capace di coniugare spettacolo, bellezza e partecipazione, offrendo a cittadini e visitatori un Capodanno all’altezza delle grandi città europee.



