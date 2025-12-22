Enzo Gragnaniello accende il Natale al Ghironda Winter Festival con “Veleno, mare e ammore”

ph_Fabiana Privitera

MARTINA FRANCA - Domenica 28 dicembre alle ore 21, nel, Enzo Gragnaniello porterà in scena il suo nuovo spettacolo, titolo tratto da uno dei suoi album più amati dal pubblico. Quattro volte vincitore della, Gragnaniello prosegue il tour sull’onda del successo del suo ultimo disco di inediti, pubblicato un anno fa.

Il concerto sarà un viaggio nelle sonorità mediterranee, accompagnato da Piero Gallo alla mandolina, Erasmo Petringa al violoncello e basso, e Marco Caligiuri alle percussioni. La performance racchiude temi intensi come il razzismo, la lontananza da casa, la sofferenza delle donne abbandonate, la necessità di introspezione e l’invito ad amare se stessi e gli altri, il tutto attraversato da un forte legame con Napoli, città natale dell’artista.

Gragnaniello, nato a Vico Cerriglio nei Quartieri Spagnoli di Napoli, ha iniziato la sua carriera nel 1977 con il gruppo Banchi Nuovi, pubblicando i primi due album nel 1983 e 1985. Nel corso della sua carriera ha ricevuto quattro Targhe Tenco e ha collaborato con artisti del calibro di Mia Martini, Roberto Murolo e Ornella Vanoni. Tra i suoi lavori più recenti si ricordano “Lo chiamavano Vient’ ‘e terra”, “Rint’ ‘o posto sbagliato” e “L’ammore è na rivoluzione”.

Il Ghironda Winter Festival, sostenuto dal Dipartimento Cultura della Regione Puglia, offre così al pubblico un’occasione unica per immergersi nella musica autentica di uno dei cantautori più veri di Napoli.

Info e biglietti: 080.4301150 – Vivaticket