Note di Cantiere: Francesca Leone e Paolo Magno 4tet in “Aquele Abraco”

Martedì 23 dicembre, dalle ore 12.30, quinto appuntamento per l'iniziativa promossa dal Comune di Bari con il concerto di

Un viaggio musicale attraverso le atmosfere senza tempo della bossa nova e del samba, con i capolavori dei maestri brasiliani Tom Jobim, Vinicius De Moraes, Edu Lobo, Gilberto Gil, insieme a brani internazionali di Cole Porter e Jule Styne. Non mancano preziosi omaggi alla musica italiana, da Franco Cerri a Pino Daniele, in un’atmosfera internazionale che vibra della profonda sensibilità brasiliana.

Sul palco: Francesca Leone (voce), Paolo Magno (chitarra), Gianluca Fraccalvieri (basso) e Fabio delle Foglie (batteria). Il concerto proporrà libere interpretazioni di canzoni senza confini e senza età, fondate sulle sofisticate armonie e sul fascino ritmico della bossa nova.

Il progetto Note di Cantiere, partito il 2 dicembre, prevede 11 concerti gratuiti coordinati artisticamente da Francesca Leone e Roberto Ottaviano, con l’obiettivo di trasformare i lavori di riqualificazione urbana in momenti di rigenerazione culturale, partecipazione e valorizzazione del territorio, sostenendo anche i commercianti e valorizzando via Argiro come simbolo della città che cresce insieme.

Prossimi appuntamenti:

Salvatore Russo Gipsy Jazz Trio – venerdì 2 gennaio

Roberto Ottaviano Pinturas – venerdì 9 gennaio

Paola Arnesano & Vince Abbracciante – venerdì 16 gennaio

Soul Eyes Trio e Luciana Negroponte – venerdì 23 gennaio

Alberto di Leone Quartet – venerdì 30 gennaio

Giuseppe Venezia Quartet – venerdì 6 febbraio



