Note di Cantiere: Francesca Leone e Paolo Magno 4tet in “Aquele Abraco”
BARI - Martedì 23 dicembre, dalle ore 12.30, quinto appuntamento per Note di Cantiere, l’iniziativa promossa dal Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture, con il concerto di Francesca Leone e Paolo Magno 4tet in “Aquele Abraco”.
Un viaggio musicale attraverso le atmosfere senza tempo della bossa nova e del samba, con i capolavori dei maestri brasiliani Tom Jobim, Vinicius De Moraes, Edu Lobo, Gilberto Gil, insieme a brani internazionali di Cole Porter e Jule Styne. Non mancano preziosi omaggi alla musica italiana, da Franco Cerri a Pino Daniele, in un’atmosfera internazionale che vibra della profonda sensibilità brasiliana.
Sul palco: Francesca Leone (voce), Paolo Magno (chitarra), Gianluca Fraccalvieri (basso) e Fabio delle Foglie (batteria). Il concerto proporrà libere interpretazioni di canzoni senza confini e senza età, fondate sulle sofisticate armonie e sul fascino ritmico della bossa nova.
Il progetto Note di Cantiere, partito il 2 dicembre, prevede 11 concerti gratuiti coordinati artisticamente da Francesca Leone e Roberto Ottaviano, con l’obiettivo di trasformare i lavori di riqualificazione urbana in momenti di rigenerazione culturale, partecipazione e valorizzazione del territorio, sostenendo anche i commercianti e valorizzando via Argiro come simbolo della città che cresce insieme.
Prossimi appuntamenti:
- Salvatore Russo Gipsy Jazz Trio – venerdì 2 gennaio
- Roberto Ottaviano Pinturas – venerdì 9 gennaio
- Paola Arnesano & Vince Abbracciante – venerdì 16 gennaio
- Soul Eyes Trio e Luciana Negroponte – venerdì 23 gennaio
- Alberto di Leone Quartet – venerdì 30 gennaio
- Giuseppe Venezia Quartet – venerdì 6 febbraio
