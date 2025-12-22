LILTXMAS 2025 a Bari: successo unanime per l’evento dedicato alla prevenzione oncologica

BARI - Si è concluso con grande entusiasmo e consensi tra i cittadini baresi, l’iniziativa promossa dalla, Associazione Metropolitana di Bari, dedicata alla prevenzione, svoltasi lo scorso weekend in

Organizzato in collaborazione con il Comune di Bari e la Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano, l’evento è stato dedicato alla memoria del Sig. Giovanni Pesce, cittadino molese che ha sostenuto la missione della LILT barese con una donazione destinata alla promozione della cultura della prevenzione. La famiglia del Sig. Pesce è stata presente durante la cerimonia, culminata con la consegna di una targa di ringraziamento al dott. Antonio Susca, nipote del donatore.

Durante le due giornate, nella clinica mobile sono state effettuate gratuitamente visite senologiche, ecografie, mammografie e visite urologiche, sotto il coordinamento del dott. Gianni Izzi, direttore sanitario della LILT Bari, e con il supporto dei tecnici Emanuele Fiore e Gianluca Martino. Parallelamente, nella tensostruttura, si sono svolti incontri informativi sulla prevenzione oncologica e visite nutrizionali a cura delle dottoresse Gabriella Di Bari e Angela Valeriano.

I controlli hanno evidenziato due casi sospetti tra 62 mammografie, richiedenti ulteriori approfondimenti, e circa trenta casi di patologie benigne da monitorare.

All’inaugurazione di LILTXMAS 2025 hanno partecipato il presidente della Regione Puglia in attesa di proclamazione, Antonio Decaro, il sindaco di Bari Vito Leccese, il presidente nazionale della LILT prof. Francesco Schittulli, insieme alla squadra della LILT Bari guidata dalla presidente dott.ssa Vita Buongiorno, dalla vicepresidente dott.ssa Daniela D’Ambrosio e dal direttore generale avv. Marisa Cataldo, organizzatrice dell’evento.

Non sono mancati momenti di intrattenimento per i più piccoli, con Minnie e Topolino in versione natalizia, disponibili per foto e giochi.

La LILT Bari ha inoltre distribuito materiale informativo sulla prevenzione dei tumori, il numero di dicembre del periodico LILT Bari InForma e annunciato le iniziative previste nei primi mesi del 2026.

LILTXMAS 2025 si è rivelato un’occasione speciale per celebrare il Natale con gesti concreti di attenzione e cura verso la comunità, nel segno di chi crede fermamente nel valore della prevenzione.