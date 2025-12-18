Gioia del Colle, domenica 21 dicembre: i giovani FAI tra Federico II e la street art

PUTIGNANO – Domenica 21 dicembre il Gruppo FAI Giovani Trulli e Grotte propone a Gioia del Colle l’evento “StreetDoor. Un viaggio tra Federico II e la Street Art”, un percorso tra storia, arte urbana e laboratori creativi.

Il tour partirà nel centro storico del borgo pugliese, alla scoperta delle “Porte dell’Imperatore”, realizzate nel 2012 dall’associazione Artensione. Le 25 porte decorate raccontano il legame di Gioia del Colle con Federico II di Svevia, trasformando le strade del borgo in un vero e proprio museo a cielo aperto.

Dopo la passeggiata, l’itinerario proseguirà nel Chiostro Comunale, dove i partecipanti prenderanno parte a un laboratorio di street art condotto dall’artista e volontaria del Gruppo, Lorena Ortells. Ogni giovane avrà l’opportunità di decorare una nuova porta secondo la propria creatività, dando vita a un’opera collettiva che unirà storia e fantasia.

“Il Gruppo FAI Giovani torna con un evento a pochi giorni dal Natale, dopo qualche mese di minore attività – spiega Aurora Rezzi, responsabile dell’iniziativa –. Sarà un’occasione preziosa per scoprire Gioia del Colle e contribuire, con bellezza e creatività, alla vita del borgo. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale e tutti i volontari per aver reso possibile questo evento”.

L’iniziativa, consigliata per giovani under 35, inizierà alle ore 09:30. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata a questo link: FAI prenotazioni StreetDoor.