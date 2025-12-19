Famiglia nel bosco: la Corte d’Appello dell’Aquila conferma la sospensione della responsabilità genitoriale



Per la coppia anglo-australiana, che sperava di riabbracciare i figli in tempo per Natale, resta quindi l’ordinanza del Tribunale dei Minori dell’Aquila che ha portato al trasferimento dei bambini da Palmoli a Vasto lo scorso 20 novembre.



L’iter giudiziario



Nei giorni scorsi, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas hanno presentato memorie e documenti alla Corte d’Appello per certificare il cambio di atteggiamento della famiglia, pronta ad adeguare la casa di Palmoli, a garantire la frequenza scolastica dei figli e a completare il percorso vaccinale.



Il procedimento si incrocia con l’udienza del 4 dicembre al Tribunale per i Minorenni, dove i giudici avevano già riservato la decisione. La tutrice, Maria Luisa Palladino, ha sottolineato che i minori “stanno imparando ora l’alfabeto” e la più grande, di otto anni, “sa scrivere il suo nome sotto dettatura”, giudizio che contrasta con quanto certificato da una scuola di Brescia.



I bambini resteranno nella casa famiglia a Natale



Ieri Nathan ha fatto visita agli avvocati a Chieti per aggiornarsi sulla situazione. Con ogni probabilità, i bambini trascorreranno il Natale nella casa famiglia insieme alla madre, che può vederli solo alcune ore al giorno. Al padre è stato invece concesso di fare visita tre giorni a settimana, mentre continua a occuparsi della casa nel bosco e del b&b a Palmoli, messo a disposizione gratuitamente per tre mesi dall’imprenditore Carusi.

