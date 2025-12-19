Lecce, lunedì 22 dicembre il flash mob multiculturale 'Jerusalema Pink in Love' nel Mercatino Etnico e delle Etnie



LECCE - Proseguono gli eventi nella città di Lecce: lunedì 22 dicembre 2025, a partire dalle ore 18:00 presso la sede del Mercatino Etnico e delle Etnie di Lecce in Viale Aldo Moro, si terrà l'evento dal titolo "Jerusalema Pink in Love". Si tratta di un flash mob multiculturale con "un tocco di rosa per unire il mondo". - Proseguono gli eventi nella città di Lecce: lunedì 22 dicembre 2025, a partire dalle ore 18:00 presso la sede del Mercatino Etnico e delle Etnie di Lecce in Viale Aldo Moro, si terrà l'evento dal titolo "Jerusalema Pink in Love". Si tratta di un flash mob multiculturale con "un tocco di rosa per unire il mondo".





L'evento è organizzato da "Barb-e" (Barbara Pastore, educatrice e assistente agli anziani) e patrocinato dal Comune di Lecce. Media partners dell'evento le testate giornalistiche "Giornale di Puglia" e "Italia Love Tv".





L’iniziativa è un flash mob multiculturale aperto a famiglie, bambini e cittadini di tutte le età, nato per celebrare i valori di inclusione, amore, libertà, dialogo interculturale e partecipazione attiva della comunità. Un momento di forte impatto sociale ed emotivo che mira a trasformare la piazza in uno spazio condiviso di espressione, musica e connessione tra culture.





Ci si potrà unire alle comunità africane, asiatiche, indiane, italiane, nord europee e a tutte le persone che vorranno condividere un’esperienza emozionante e autentica. Si potrà portare qualsiasi indumento o dettaglio rosa, anche un semplice nastro.



