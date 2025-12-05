Festa in green a Bitetto per l’accensione dell’albero di Natale

BITETTO - Grande successo per “Natale in green”, l’evento di Natale dedicato all’ambiente organizzato dall’Amministrazione Comunale di Bitetto, in collaborazione con Navita srl e la società di comunicazione Certe srl. Musica e installazioni green, alberi di Natale realizzati in pallet riciclato, hanno impreziosito la serata per promuovere un Natale più attento all’ambiente e basato sui principi del riuso e della creatività.L’intera piazza si è trasformata in un piccolo villaggio luminoso, dove atmosfera natalizia e attenzione all’ambiente si sono incontrati in un’unica grande festa. Tanta partecipazione anche al “Laboratorio natalizio sul riciclo creativo”, organizzato dalla Cooperativa sociale Iris.