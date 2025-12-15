Noci, successo per la tavola rotonda “Ascolta i tuoi reni” dedicata alla prevenzione delle malattie renali

NOCI – Si è svolta sabato 13 dicembre, nell’Auditorium dell’Istituto comprensivo “Pascoli-Cappuccini” di Noci, la tavola rotonda conclusiva dell’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale per sensibilizzare la comunità sulla prevenzione delle malattie renali.

All’incontro hanno partecipato professionisti sanitari, operatori del settore e rappresentanti istituzionali, confrontandosi su temi chiave come screening, corretti stili di vita e consapevolezza sanitaria. Ogni intervento ha contribuito a diffondere informazioni utili alla tutela della salute dei cittadini.

Particolarmente apprezzato il coinvolgimento degli studenti dell’I.I.S. “Leonardo Da Vinci-Agherbino” di Noci, che hanno partecipato a un role playing sui temi della prevenzione e della responsabilità individuale, portando il punto di vista dei giovani all’interno della discussione.

Il sindaco Francesco Intini, in apertura, ha evidenziato il valore delle politiche di prevenzione e della collaborazione con la comunità: “L’Amministrazione investe sulla prevenzione con azioni concrete e con il lavoro di squadra. Anche senza competenze dirette sulla sanità, scegliamo di essere vicini alla comunità e di lanciare messaggi chiari. L’incontro al liceo, con 140 studenti aderenti allo screening, dimostra attenzione e responsabilità. I ragazzi ascoltano quando gli adulti trasmettono esempi credibili. Tavole rotonde e screening servono a questo, grazie all’impegno di medici e professionisti che mettono tempo e competenze al servizio di tutti”.

Il consigliere comunale con delega alla salute, Giuseppe D’Aprile, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito ai tre giorni di prevenzione, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, scuole, professionisti e cittadini.

La tavola rotonda si è conclusa con la toccante testimonianza di Giancarlo Ruggi, personal trainer che convive con una malattia renale sin dall’infanzia. La sua esperienza ha emozionato il pubblico, rafforzando il messaggio sull’importanza della prevenzione e della consapevolezza nella gestione della propria salute.

L’iniziativa “Ascolta i tuoi reni” si chiude con un bilancio positivo, confermando l’attenzione della comunità nocese verso la prevenzione e la diagnosi precoce come strumenti concreti di tutela della salute pubblica.