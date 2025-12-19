A Putignano e Noci il cinema diventa strumento di inclusione con “Sguardi dal Mondo”

PUTIGNANO – Il cinema come ponte tra culture, persone e comunità: è questa la filosofia alla base del progetto, realizzato dall’APS NociCinema in collaborazione con la Cooperativa Sociale DaLiMa, ente gestore del progetto di accoglienza integrata SAI “La nuova dimora” dell’Ambito Territoriale di Putignano.

Il progetto prevede due rassegne di proiezioni pubbliche incentrate su territori, identità e nuovi linguaggi cinematografici provenienti dal Sud del mondo. Gli appuntamenti si terranno sabato 27 dicembre 2025 alle ore 18:30 presso la Sala Ioannina della Biblioteca Comunale di Putignano e domenica 28 dicembre alle ore 18:30 presso lo Spazio MU.RA. di Noci. In programma otto cortometraggi di registi africani e asiatici, arricchiti da momenti di dialogo e confronto con il pubblico. La giuria sarà composta dai beneficiari del progetto SAI, che avranno un ruolo attivo nella selezione dei lavori.

Il sindaco di Putignano, Michele Vinella, ha sottolineato come il progetto trasformi i linguaggi dell’arte e dei media in strumenti concreti di integrazione e crescita culturale, valorizzando la diversità come motore per costruire società più solide e inclusive. Il sindaco di Noci, Francesco Intini, ha evidenziato l’importanza del coinvolgimento diretto dei beneficiari SAI, rafforzando il senso di appartenenza e responsabilità condivisa.

Anita Giotta, Coordinatrice dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale, ha ricordato come il cinema possa diventare uno spazio di incontro e partecipazione, capace di creare ponti tra persone e culture diverse, rafforzando l’inclusione e la cittadinanza attiva. Per Piergiuseppe Laera, presidente di NociCinema, il cinema racconta territori e persone senza ridurli a stereotipi, costruendo empatia e immaginari condivisi fondamentali per l’inclusione. Rosaria Daniela Frascà, presidente della Cooperativa DaLiMa, ha aggiunto che “Sguardi dal Mondo” dimostra come l’inclusione nasca dall’incontro autentico tra le persone, trasformando i beneficiari SAI da spettatori a protagonisti attivi della vita culturale delle comunità.

Due serate gratuite e aperte a tutti, che offriranno alle comunità di Putignano e Noci l’occasione di apprezzare la ricchezza della diversità culturale, rafforzando la coesione sociale attraverso la potenza narrativa del cinema.