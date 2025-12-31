Taranto, feto nato senza vita: la Procura valuta l’autopsia

TARANTO - Potrebbe essere disposta l’autopsia sul feto venuto alla luce senza vita ieri mattina all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La Procura della città jonica, a seguito della denuncia presentata dai familiari di una ragazza di 20 anni, ha già acquisito la cartella clinica della giovane e valuterà se siano necessari ulteriori approfondimenti.

La ragazza, ormai a termine di gravidanza, si era recata al pronto soccorso lamentando dolori. Dopo le prime valutazioni cliniche, i medici hanno deciso di procedere con un cesareo per cercare di salvare il bambino, che purtroppo è nato senza vita.

Le autorità competenti stanno esaminando la vicenda per chiarire le circostanze dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità mediche.