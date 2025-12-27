Rutigliano, vasto incendio nel centro logistico Terminal Puglia: in corso i monitoraggi sulla qualità dell’aria

RUTIGLIANO – È sotto costante monitoraggio l’evoluzione del vasto incendio sviluppatosi nella mattinata di oggi, 27 dicembre 2025, all’interno di Terminal Puglia, uno dei principali centri logistici del Sud Italia, situato lungo la SP 84 che collega Rutigliano ad Adelfia.

La Sala Operativa Integrata della Protezione Civile della Regione Puglia (SOIR) segue l’emergenza in stretto coordinamento con il Comune di Rutigliano. Il sindaco ha attivato il Centro Operativo Comunale e firmato un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica, con effetto immediato. Il provvedimento dispone la limitazione delle uscite all’aperto e delle attività fisiche esterne, la chiusura di porte e finestre e il divieto temporaneo di consumo di frutta e verdura provenienti da orti e giardini privati.

Sul posto è presente Arpa Puglia, che ha installato campionatori per la rilevazione dei microinquinanti e sta effettuando misurazioni continue della qualità dell’aria nei comuni di Rutigliano, Turi e Conversano. I dati raccolti consentiranno di valutare eventuali ricadute ambientali e rischi per la popolazione.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile fornisce supporto alla SOIR nella diffusione delle informazioni meteo, in raccordo con Arpa Puglia e l’amministrazione comunale. Secondo i dati attualmente disponibili, nella giornata odierna i venti soffiano dai quadranti nord-nord-est sulla Puglia meridionale e sui settori ionici, con una progressiva attenuazione. Per la giornata di domani è prevista una rotazione dei venti, localmente forti, dai settori settentrionali su aree adriatiche centro-meridionali e ioniche settentrionali.

Numerosi uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento, mentre i volontari della Protezione Civile di Rutigliano stanno fornendo supporto alle attività di soccorso e di gestione dell’emergenza.

In attesa dei risultati ufficiali delle analisi ambientali di Arpa Puglia, la Protezione Civile raccomanda alla cittadinanza di attenersi scrupolosamente alle ordinanze sindacali e ai Piani comunali di Protezione Civile. La Prefettura di Bari è stata informata dell’evolversi della situazione.