Natale 2025, arriva il ciclone: pioggia, neve e vento sull’Italia

BERGAMO - Si preannuncia un periodo festivo movimentato sul fronte meteorologico per l’Italia. Secondo le previsioni di, l’anticiclone che ha interessato finora il Paese si sposterà verso il Nord Europa, lasciando il Mediterraneo sotto l’influenza di un. A questo si sommerà l’arrivo di aria fredda proveniente dalla Russia, che interesserà in particolare il Nord e il medio versante adriatico.

Le condizioni attese

Durante le festività natalizie si registreranno giornate caratterizzate da tempo instabile e a tratti perturbato, con precipitazioni localmente abbondanti. Le temperature subiranno un calo, più marcato al Nord, con valori più consoni al periodo invernale, ma senza fenomeni di gelo intenso.

Il vento sarà sostenuto per diversi giorni: Bora, Grecale e Tramontana interesseranno il Centronord, mentre Scirocco e Libeccio interesseranno il Sud, con mari mossi o molto mossi, localmente agitati.

Neve a quote medie e basse

Il calo termico favorirà anche nevicate sulle Alpi e sull’Appennino centro-settentrionale, con fiocchi possibili fin sotto i 1000-1200 metri. Particolarmente rilevanti le precipitazioni sulle Alpi occidentali, tra Torino e Cuneese, dove tra lunedì e Natale si potranno accumulare oltre un metro e mezzo di neve fresca oltre i 2000 metri. In Piemonte e nell’entroterra ligure la neve potrà cadere a quote molto basse, tra i 300 e i 500 metri. Sull’Appennino emiliano-romagnolo, tra martedì e la Vigilia, gli accumuli potranno superare mezzo metro in alta quota, con fiocchi occasionalmente a quote inferiori ai 500-600 metri.

Focus sull’Europa centrale

Il vero freddo interesserà però l’Europa centrale, in particolare Polonia, Germania, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Francia, Austria e Svizzera. Qui il calo termico sarà più marcato, con possibili nevicate fino in pianura, come a Monaco di Baviera.

Secondo gli esperti, dunque, le feste di Natale 2025 saranno caratterizzate da tempo turbolento e instabile, con condizioni di maltempo diffuse, venti sostenuti, temperature più basse e neve a tratti anche in pianura nelle zone alpine e dell’Europa centrale.