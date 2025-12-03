Giada Petrosillo premiata a “Extra Cuoca 2025”: menzione speciale per il talento pugliese nell’uso dell’olio extravergine

PERUGIA – Nella serata di ieri, martedì 2 dicembre, a Perugia si è conclusa la, evento dedicato alle cuoche professioniste e promosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario, dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio APS e da Lady Chef, il dipartimento femminile della Federazione Italiana Cuochi.

A ricevere una menzione speciale è stata Giada Petrosillo, giovane cuoca di Putignano (BA), con l’antipasto “Bruschetta scomposta”, realizzato utilizzando l’olio extravergine dell’Azienda agricola Donato Conserva – e.v.o. Mimì. Giada, la più giovane partecipante in gara, si è distinta per l’approccio accurato e le soluzioni tecniche innovative applicate all’olio, ottenendo un risultato di grande qualità.

Il concorso e le vincitrici

Le 28 finaliste hanno presentato le loro ricette all’Università dei Sapori di Perugia, davanti alle giurie nazionali presiedute da Giorgio Donegani. Gli oli extravergine utilizzati provenivano dai finalisti del Premio Ercole Olivario 2025 e della IV edizione della Goccia d’Ercole.

Le vincitrici per categoria sono state:

Antipasti e altre preparazioni

1° Ionela Monteanu (Piemonte) – Rombo su vellutata all’olio extravergine di oliva, chips alle foglie di ulivo e croccante al finocchietto

2° Ernesta Vassolo (Molise) – Cappuccino di trota

Primi piatti

1° Patrizia Marcelli (Umbria) – Il Trasimeno nel piatto

2° Silvana Felicetta Colucci (Basilicata) – Ravioli di semola alla mentuccia ripieni di ricotta podolica Lucana, melanzane Rosse di Rotonda, peperoni cruschi

Secondi piatti

1° Rosa Nutolo (Lazio) – Dalla campagna al mare

2° Nanda Trabucco (Abruzzo) – Oro Verde ed Essenza di Mare

Dolci

1° Rosa Del Gaudo (Piemonte) – Crema di limone all’olio e.v.o. con shortbread

2° Lidia Lutan (Molise) – Sweet autunno

Oltre a Giada Petrosillo, un’altra menzione speciale è stata assegnata a Andrea Carolina Salerno (Piemonte), per il secondo piatto “Baccalà sottovuoto con salsa pilpil, catalogna ripassata, purea di cavolfiore arrosto e pelle fritta”.

Un concorso che unisce professionalità e cultura

Come sottolineato da Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria e del Comitato Ercole Olivario, “Extra Cuoca celebra non solo il piatto, ma l’idea che l’olio extravergine sia un racconto di territorio, cultura e talento femminile”.

Il concorso rappresenta anche un’occasione formativa, con visite alle eccellenze produttive e culturali locali, tra cui la neonata “Città del Cioccolato” di Perugia, per approfondire la conoscenza dei territori e delle materie prime.

Alla premiazione hanno partecipato rappresentanti istituzionali e del settore, tra cui Gabriella Stansfield (Donne dell’Olio), Alessandra Baruzzi (Lady Chef – FIC), Federico Sisti (Camera di Commercio dell’Umbria) e Stefano Lupi (Università dei Sapori di Perugia).

Sostegno e partner

Anche per l’edizione 2025, il concorso ha ricevuto il supporto di Coltelli Sanelli, TTT Tableware, Silikomart e Montosco, confermando la centralità della collaborazione tra mondo agroalimentare, formazione e cultura gastronomica.