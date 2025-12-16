“Grazie, Ezio!”: il Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso celebra i vincitori su Rai3

BARI - Sarà una grande festa di musica, parole e memoria quella in programmadalla, con la messa in onda su. Va in scena Grazie, Ezio!, lo spettacolo di premiazione della, realizzato in collaborazione con, con il contributo straordinario di

Il Premio, nato per valorizzare e sostenere le migliori esperienze italiane di divulgazione musicale, ha annunciato i vincitori della sua prima edizione, selezionati per l’impatto culturale e sociale dei progetti presentati.

Il Primo Premio e il Premio del Pubblico sono stati assegnati alla Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi per il progetto Discovery, per un valore complessivo di 12.000 euro. Il Secondo Premio, pari a 6.000 euro, va all’Associazione Bologna Festival per Baby Bofè, mentre il Terzo Premio, di 4.000 euro, è stato conferito a Tempo Reale di Firenze per il progetto Scuola di Suono.

La serata Grazie, Ezio! rappresenta un ritorno simbolico “a casa” per Ezio Bosso, nel luogo e nei canali Rai che hanno ospitato e sostenuto negli anni il suo straordinario percorso divulgativo, da Che Storia la Musica! su Rai3 alle frequenti partecipazioni a Rai Radio2, fino al Sanremo dell’era Conti. Un legame profondo che oggi si rinnova per dare voce al mondo, spesso silenzioso ma fondamentale, dell’associazionismo musicale italiano, impegnato quotidianamente nella diffusione della musica come strumento educativo, sociale e terapeutico.

La cerimonia vedrà la partecipazione della famiglia Bosso, dell’Associazione Ezio Bosso e dei rappresentanti istituzionali e culturali che hanno sostenuto l’iniziativa. I premi saranno consegnati da Michele dall’Ongaro, presidente del Comitato Scientifico, Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture, e Tommaso Bosso, presidente dell’Associazione Ezio Bosso.

La regia dello spettacolo è affidata a Roberto Giannarelli, la conduzione alla giornalista Francesca Parisella. Accanto ai numerosi contributi video, con aneddoti e immagini inedite di Ezio Bosso, non mancheranno momenti musicali dal vivo di alto profilo: dal TTR Piano Trio con David e Diego Romano e Mario Montore, al violoncellista Luigi Piovano, primo violoncello dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che eseguirà l’inedito di Bosso Cigue da Endless Smiles.

Due dei progetti premiati contribuiranno anche con performance dal vivo: per la Sinfonica di Milano, un quartetto d’archi formato dalle prime parti dell’orchestra; per Bologna Festival, l’esibizione del giovane pianista Daniele Martinelli, vincitore del Premio Venezia.

Grazie, Ezio! non è solo una cerimonia di premiazione, ma un atto di riconoscenza collettiva verso un’idea di musica libera, inclusiva e necessaria. Un omaggio a Ezio Bosso e, insieme, a chi ogni giorno semina cultura musicale nel Paese, trasformandola in ascolto, cura e comunità.