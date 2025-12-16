"Tu scendi dalle Stelle": concerto natalizio, per coro e organo, presso la Chiesa del Carmine di Alberobello

ALBEROBELLO - Il Comune di Alberobello è lieto di annunciare un evento speciale della rassegna "Tu scendi dalle Stelle", dedicata alla musica sacra e alla tradizione natalizia. Il concerto si terrà sabato 20 dicembre 2025, alle ore 19:30, presso la Chiesa del Carmine di Alberobello.“Siamo felici di ospitare ad Alberobello questo concerto dedicato alla tradizione natalizia – dichiara l’Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni, Valerina Sabatelli –. La musica sacra e corale rappresenta un patrimonio prezioso che unisce comunità e visitatori in un momento di condivisione e bellezza. Invitiamo tutti a partecipare a questa serata speciale nella nostra Chiesa del Carmine.”L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Coro "Madonna del Carmine" di Alberobello, la Schola Cantorum "Laudate Dominum" e il Gruppo Corale "Emmaus" di Monopoli. Le voci soliste saranno quelle del soprano Angela Formica e della mezzosoprano Olga Podgornaya, accompagnate dall’organista Prof.ssa Loredana Lapertosa. La direzione artistica è affidata al Maestro Pierluigi Mazzoni, con la collaborazione di Angela Formica (soprano) e Maria Teresa Barbarito (violoncellista).Il concerto sarà un’occasione unica per vivere la magia del Natale attraverso la musica, in uno dei luoghi più suggestivi e rappresentativi di Alberobello.