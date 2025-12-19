Il Gruppo Presepisti San Nicola espone nella Biblioteca della Parrocchia di San Ferdinando

BARI – Taglio del nastro sabato 20 dicembre alle ore 18 nella Biblioteca della Parrocchia di San Ferdinando, in via Sparano, per la dodicesima edizione della mostra del “Gruppo Presepisti San Nicola”, visitabile fino al 6 gennaio. L’esposizione propone ventiquattro nuove opere interamente realizzate a mano, frutto di tecniche differenti che coniugano tradizione e innovazione nell’arte presepiale.

Il gruppo, presieduto da Attilio Canta, arriva a questo appuntamento forte del grande successo della mostra allestita in collaborazione con la Fondazione Teatro Petruzzelli a Palazzo San Michele, nel cuore di Bari vecchia, che nei primi tre giorni ha registrato oltre duemila visitatori ed è visitabile fino al 2 febbraio. Attivo dal 2014, il Gruppo Presepisti San Nicola espone in Italia e all’estero con l’obiettivo di diffondere la cultura del presepe, affiancando alle esposizioni incontri e momenti di approfondimento con studiosi e accademici dell’arte presepiale.

Nell’ambito della mostra, sabato 27 dicembre alle ore 17, la Biblioteca della Chiesa di San Ferdinando ospiterà una conferenza a ingresso libero, fino a esaurimento posti, dedicata ai temi “Presepi vissuti e narrati” e “Dalla latinità al Cristianesimo”. Interverranno Canio Trione, direttore editoriale di Barisera e console della Lettonia, e Attilio Canta, presidente del Gruppo e curatore della mostra. L’incontro sarà moderato e introdotto da Marco Glaciale, presidente dell’associazione Liberi Lettori.

Il sodalizio tra gli artisti del Gruppo nasce ufficialmente nel 2014, dopo una lunga collaborazione avviata con importanti esposizioni al Museo Diocesano della Cattedrale di Bari tra il 2010 e il 2013. Da allora, l’associazione ha promosso numerose iniziative, tra cui mostre all’Auditorium Diocesano Vallisa, esposizioni dedicate a San Nicola al Museo Diocesano, eventi nelle principali sagre pugliesi e laboratori di arte presepiale per adulti e bambini.

Tra gli allestimenti più suggestivi si distingue la fedele riproduzione del sarcofago turco di San Nicola, realizzata in legno e gesso dopo un’approfondita ricerca filologica e oggi esposta in modo permanente nella Chiesa di San Martino, a Bari vecchia. Di rilievo anche i percorsi artistici e devozionali come “Stabat Mater Dolorosa”, le esposizioni nella Pinacoteca Provinciale Corrado Giaquinto, nelle sedi della Banca Popolare di Bari e in diverse chiese e musei del territorio.

Accanto all’attività espositiva, il Gruppo ha promosso iniziative solidali e formative, come la donazione di un presepe artigianale al reparto di Unità Spinale del Policlinico di Bari, corsi per bambini nel Villaggio di Babbo Natale della Fiera del Levante e laboratori nelle parrocchie e nei conventi del territorio. Anche nel 2023 e nel 2024 il Gruppo Presepisti San Nicola ha scelto la Biblioteca della Chiesa di San Ferdinando come luogo simbolico per raccontare, attraverso l’arte del presepe, identità, fede e tradizione.