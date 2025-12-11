Il Presidio Rehcura entra nella rete formativa della Scuola di Specializzazione UniBa in Medicina Fisica e Riabilitativa: sabato la cerimonia ufficiale ad Adelfia

ADELFIA – Il Presidio riabilitativo Rehcura, struttura ex art. 26 L. 833/78 con sede in Traversa di via Fieno 5, è stato ufficialmente inserito nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in “Medicina Fisica e Riabilitativa” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, diretta dal professor Maurizio Ranieri.

L’ammissione, sancita dal Decreto Dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 1268 del 23 settembre 2025 (accreditamento SSM 2024-25), rappresenta un riconoscimento significativo per il Centro, che in soli sei anni si è affermato come realtà qualificata nel panorama riabilitativo territoriale.

Sabato 13 dicembre la cerimonia ufficiale

L’ingresso nel network universitario sarà formalizzato dopodomani, sabato 13 dicembre alle ore 10.30, durante una cerimonia ospitata nelle sale del Presidio Rehcura. L’evento sancirà l’avvio di una collaborazione strategica che permetterà ai medici in formazione specialistica di svolgere parte del loro percorso formativo nella struttura adelfiese, ampliando così le opportunità accademiche per gli aspiranti fisiatri.

All’incontro interverranno la professoressa Marisa Megna, Direttore dell’UOC di Medicina Fisica e Riabilitazione e dell’Unità Spinale Unipolare dell’AOU Policlinico di Bari e Ordinario dell’Università di Bari; la dottoressa Laura Rizzo, Direttore Sanitario del Presidio; e l’ingegnere Marco Bonerba, Direttore di Rehcura. Saranno presenti anche medici, fisioterapisti e operatori della struttura.

Una collaborazione che potenzia formazione e qualità delle cure

L’ingresso del Presidio nella rete formativa UniBa conferma la qualità del modello riabilitativo adottato e rafforza il percorso di crescita già avviato insieme ad Asl Bari. Rehcura, che eroga un ampio ventaglio di prestazioni sanitarie per conto dell’Azienda sanitaria, punta ora a consolidare ulteriormente l’eccellenza dei propri servizi.

La sinergia con la Cattedra di Fisiatria dell’Università barese, considerata un riferimento nel settore, permetterà alla struttura di integrare nuove competenze, potenziare i percorsi riabilitativi e contribuire alla formazione di giovani specialisti in un contesto clinico avanzato.

Un risultato di grande rilievo per il territorio e per l’intera comunità professionale impegnata nella medicina riabilitativa.