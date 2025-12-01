Il Salento in Svizzera, a Uster la Grande Festa di San Nicolaus per i Pugliesi nel Mondo



Presentata oggi a Palazzo Adorno la Grande Festa di San Nicolaus – San Nicola e la Puglia delle tradizioni. Un evento dedicato all'identità e alle tradizioni ideato dall'Associazione Pugliese Uster per rinsaldare i legami e le radici dei salentini e dei pugliesi in terra svizzera.





Grande Festa di San Nicolaus: l'appuntamento è per sabato 6 dicembre 2025 alle ore 19.00 presso la Singvogel Saal di Nänikon (Uster, Baumgartenweg 6). Una serata che unisce cultura, gastronomia d'eccellenza, musica e incontri istituzionali per onorare San Nicola, figura simbolo della generosità profondamente radicata nelle tradizioni europea e pugliese.





Un incontro speciale con le istituzioni





All’evento parteciperanno il Presidente f.f. della Provincia di Lecce Fabio Tarantino e il Console Generale d’Italia Min. Mario Baldi. Un momento di forte connessione tra la comunità pugliese in Svizzera e le istituzioni italiane.

Il presidente dell’Associazione Pugliese Uster, Walter Amodio, ha fatto pervenire la sua dichiarazione in conferenza stampa: "Per noi dell’Associazione Pugliese Uster è una grande soddisfazione annunciare la nostra Festa di San Nicolaus, una festa dedicata a san Nicola e alle tradizioni pugliesi. Ringraziamo la Regione Puglia che sostiene il nostro evento attraverso le misure dedicate ai Pugliesi nel Mondo. Siamo, inoltre, felici di avere avuto anche quest'anno il patrocinio della Provincia di Lecce ma ancora di più ci riempie di orgoglio la presenza del Presidente facente funzioni, Fabio Tarantino. Sapere che viene qui anche come sindaco di Martano aggiunge un valore affettivo forte: è la dimostrazione che la nostra terra ci è vicina, anche a chilometri di distanza. E ci emoziona vedere che proprio Martano sarà rappresentata dalle Volìe Cazzate, arrivate grazie alla collaborazione dell'Associazione Cosimo Moschettini e inserite nel menù dello chef Boccuzzi. Sono piccoli simboli che però parlano al cuore: ritrovare un sapore di casa, in una serata come questa, unisce davvero tutti noi. Un ringraziamento speciale al Ministro Mario Baldi, Console Generale d'Italia a Zurigo e all'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, presenze che ci onorano, che arricchiscono il nostro evento e sottolineano ancora di più quanto siano importanti per noi i valori che ci legano alla nostra cultura e alla nostra terra".

E proprio il presidente ff della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino, intervenendo in conferenza stampa ha sottolineato l’importanza di queste iniziative che hanno come obiettivo quello di tenere saldi i legami con i salentini e. i pugliesi all’estero: "Parteciperò in qualità di Presidente della Provincia di Lecce, a nome dell’intera comunità salentina, portando con me il valore, la storia e l’identità della nostra terra. L’evento si aprirà con un significativo momento istituzionale, dedicato al dialogo con la nostra comunità all’estero: l’incontro con il Console Generale d’Italia a Zurigo, Ministro Mario Baldi, un’occasione preziosa per rafforzare legami e continuare a costruire ponti tra il Salento e i tanti salentini nel mondo. Invito tutti i salentini in Svizzera, e chiunque porti nel cuore il nostro territorio, a raggiungerci per vivere una serata di emozioni, musica, tradizioni e buon cibo. Un momento per ritrovarci, per sentirci parte di una stessa identità, anche quando siamo lontani. Inoltre, grazie alla collaborazione tra l’Associazione Pugliese Uster e la Sagra de la Volìa Cazzata, durante la serata sarà possibile degustare le volìe cazzate, un simbolo autentico della nostra cultura agroalimentare e delle nostre tradizioni che raccontano l’anima contadina del Salento. Una dimostrazione tangibile che il Salento non è solo un luogo: è un sentimento che ci unisce, ovunque siamo. Questo è il senso più profondo di comunità".

Tiziana Protopapa, ideatrice e coordinatrice dell’iniziativa ha aggiunto: "Questo progetto nasce dal desiderio di creare un ponte emotivo e culturale tra la Puglia e la comunità pugliese che vive in Svizzera. Volevamo un evento capace di raccontare la nostra terra in tutte le sue forme: il cibo, le tradizioni popolari, l’ospitalità. La Festa di San Nicolaus sarà un’esperienza autentica, dove ogni elemento – dal menù gourmet alla degustazione dei prodotti locali, fino ai momenti istituzionali – avrà il compito di far sentire a casa chi è lontano".





La Puglia a tavola: tradizione e innovazione con lo Chef Boccuzzi di Conversano





Il cuore gastronomico della serata sarà affidato allo Chef Domenico Boccuzzi (Ristorante Sapore Perfetto – Conversano, BA), membro dell'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, che porterà a Uster i sapori più autentici della Puglia rivisitati con creatività e passione. Un menù gourmet che racconta la regione attraverso la sua terra, i suoi prodotti e la sua anima culinaria.

A curare la cena - gourmet sarà Chef Domenico Boccuzzi del Ristorante Sapore Perfetto – Conversano (BA), che Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto: "Portare la cucina pugliese fuori dai confini regionali e nazionali è sempre una grande responsabilità e un grande onore. Per la Festa di San Nicolaus ho voluto creare un menù che raccontasse la Puglia nella sua autenticità, ma con un tocco di creatività contemporanea. Utilizzeremo ingredienti della nostra terra, prodotti che parlano di tradizione, lavoro, stagionalità. Sono felice di essere parte di questo progetto che unisce cultura, identità e gusto e desidero ringraziare l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, che avrò l’onore di rappresentare in questo contesto internazionale. Il loro sostegno e la loro fiducia accompagnano ogni occasione in cui porto la cucina pugliese nel mondo, ed è per me motivo di orgoglio contribuire a valorizzare il patrimonio gastronomico italiano insieme a loro. Ringrazio anche il presidente Walter Amodio e Tiziana Protopapa per la fiducia e per questa bella opportunità".





Dal Salento: le Volìe Cazzate di Martano





Identità e autenticità arriveranno direttamente dal Salento grazie all'Associazione Cosimo Moschettini APS di Martano, con le volìe cazzate, le olive schiacciate simbolo della tradizione contadina della Grecìa Salentina e protagoniste dell'omonima sagra che ogni anno celebra questo tesoro della terra. Anche il presidente dell’Associazione Cosimo Moschettini APS (Sagra de la Volìa Cazzata), Roberto Trovè, ha fatto giungere il proprio messaggio: "Portare le Volìe Cazzate a Uster è come portare un pezzo vivo della nostra tradizione contadina. Siamo felici di essere rappresentati alla Festa di San Nicolaus e di condividere con i salentini e con tutti i pugliesi in Svizzera un prodotto semplice ma identitario".

La serata sarà arricchita dall’One Transforman Show di Paolo Drigo e a seguire il DJ set di Michele. Per i più piccoli arriverà Babbo Natale con tanti doni.

Un progetto sostenuto dalla Regione Puglia. L’evento è realizzato con il contributo della Regione Puglia – Interventi a favore dei pugliesi nel mondo.





Il menù dello chef Boccuzzi





ANTIPASTO

Giuncata croccante con capocollo di Martina Franca e riduzione di vincotto ai fichi salentini

Giuncata panata in crosta croccante di fiocchi di avena e mandorle tostate di Conversano, capocollo di Martina Franca e riduzione Vincotto ai fichi Calogiuri dal Salento





PRIMA PORTATA

Orecchiette al mantecato di pomodoro rustico, guanciale croccante e velluto di stracciatella pugliese

Orecchiette pugliesi fresche, di grano duro al ragù leggero di pomodoro e guanciale croccante, mantecate con stracciatella di burrata e profumo di basilico fresco





SECONDA PORTATA

Brasato di manzo al primitivo cotto a bassa temperatura, su crema setosa di patate con croccante di porro

Brasato di Manzo cotto lentamente nel vino Primitivo di Manduria, servito con una vellutata di patate con croccante di porro





DESSERT

Tiramisù sfizioso ai due cioccolati

Tiramisù con crema al Mascarpone, savoiardi imbevuti e scaglie di cioccolato bianco e fondente



