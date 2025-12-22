Il Teatro Metamorfosi inaugura il 2026 con “Mammamiabella”

RUTIGLIANO - Il Teatro Metamorfosi di Rutigliano apre ufficialmente il 2026 con uno spettacolo di grande richiamo nazionale. Dopo la riapertura al pubblico dello scorso 30 novembre e un mese di dicembre ricco di appuntamenti, il nuovo spazio culturale pugliese prosegue la stagione sotto la direzione artistica di Giusy Marrone, consolidando il proprio ruolo di riferimento nel panorama teatrale regionale e nazionale.

Il primo spettacolo del nuovo anno andrà in scena lunedì 5 gennaio alle ore 21 con “Mammamiabella”, una brillante commedia musicale che vede protagonisti Federico Perrotta, Valentina Olla e Sabrina Pellegrino, con la regia di Elena Sofia Ricci. Uno spettacolo capace di unire ironia, musica ed emozione, offrendo al pubblico una serata di risate e riflessione.

“Mammamiabella” racconta, con leggerezza e umanità, i nove mesi più sorprendenti e sconvolgenti della vita: quelli della gravidanza. Al centro della scena c’è Valentina, trentasettenne in carriera e fashion-addicted, alle prese con una cabina armadio che diventa metafora e portale simbolico verso un mondo popolato da genitori, suocere, amici, medici e dispensatori di consigli spesso improbabili. Un viaggio corale che accompagna la futura mamma e il futuro papà tra ansie, paure, aspettative e amore, mettendo in scena la profonda “metamorfosi” che precede la nascita di un figlio.

Tra tacchi a spillo che lasciano il posto a body e pannolini e una quotidianità che cambia ritmo e prospettiva, lo spettacolo si trasforma in un manuale d’amore tenero e spietatamente sincero per la nuova vita. Un racconto che ricorda come, insieme a un bambino, nasca anche una mamma, mentre il papà impara a reinventarsi tra nuove responsabilità e voglie inattese.

Ad arricchire la messa in scena, la musica dal vivo dei musicattori Vincenzo Meloccaro (fiati), Alessio Renzopaoli (percussioni) e Riccardo Taddei (fisarmonica), con musiche originali di Stefano Mainetti. Gli autori spiegano che lo spettacolo vuole essere “una girandola musicale dedicata a tutte le mamme e a tutti i papà: a quelli che lo diventeranno, a quelli che non ci sono riusciti e a quelli che non ne hanno alcuna intenzione”, raccontando con ironia ciò che spesso non si ha il coraggio di dire sulla dolce attesa.

Con “Mammamiabella”, il Teatro Metamorfosi inaugura il nuovo anno all’insegna della qualità e di un teatro capace di parlare a tutti, confermando la propria vocazione a ospitare grandi produzioni e a essere motore culturale per il territorio.

I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale del teatro e presso il botteghino di via Porta Nuova 40 a Rutigliano. La stagione di gennaio proseguirà con “Chicchignola” di Officina Teatrale il 16 gennaio e “Come una catapulta” di Herbert Ballerina il 22 gennaio.