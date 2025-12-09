Il Teatro Petruzzelli e ResExtensa | Porta d’Oriente presentano a Bari una masterclass straordinaria





Una giornata destinata a segnare un nuovo capitolo nella vita culturale di Bari: martedì 16 dicembre, alle ore 10:30, il prestigioso Foyer del Teatro Petruzzelli ospiterà una masterclass della Compagnie Maguy Marin, tra le realtà più autorevoli e influenti della danza contemporanea internazionale. La lezione sarà condotta del danzatore-solista Ulises Álvarez, interprete di rilievo nel repertorio della compagnia.La presenza nel capoluogo pugliese di questa eccellenza assoluta della scena europea rappresenta un’occasione imperdibile per danzatori professionisti e studenti avanzati. L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione tra Fondazione Teatro Petruzzelli e ResExtensa | Porta d’Oriente – Centro Nazionale di Produzione della Danza, segna un primo passo significativo verso un percorso stabile di promozione della danza contemporanea a Bari.Fondata nel 1984 da Maguy Marin, la Compagnia vanta un impressionante curriculum internazionale: più di 40 creazioni, tournée in tutti i continenti e riconoscimenti prestigiosi – tra cui il Leone d’Oro alla Carriera per la Danza conferito a Maguy Marin nel 2016 dalla Biennale di Venezia. Lo stile di Marin è noto per fondere danza e teatro, spesso con una forte carica simbolica e riflessiva: le sue coreografie, come MAY B, affrontano la condizione umana con ironia, intensità e frequenti tinte tragiche, dando vita a personaggi che non danzano solo per muoversi, ma per interrogare, provocare ed emozionare.Portare a Bari questa lunga esperienza significa offrire alla comunità artistica e al pubblico un’opportunità rara di formazione e confronto diretto con un linguaggio coreografico di valore internazionale. La masterclass offrirà un’immersione nei principi artistici che hanno reso celebre la compagnia, esplorando i codici della sua poetica e aprendo prospettive di crescita e riflessione per danzatori, coreografi e appassionati.Questa iniziativa sancisce l’avvio di una collaborazione strategica tra il Teatro Petruzzelli e ResExtensa | Porta d’Oriente – Centro Nazionale di Produzione della Danza, con l’obiettivo di promuovere la danza contemporanea a Bari e di costruire insieme una rete culturale e produttiva stabile. La masterclass si propone come un seme di innovazione e un impegno concreto verso nuove forme di espressione performativa, formazione di qualità e co-progettazione artistica condivisa.«Per noi è una gioia che va dritta al cuore: accogliere a Bari un tassello così vivo e prezioso della storia della danza contemporanea è un dono e un segno. Sento che questa masterclass non è soltanto un incontro, ma l’inizio di un cammino condiviso: un germoglio di collaborazione con la Compagnie Maguy Marin e con il Teatro Petruzzelli che, ne sono certa, porterà alla città nuova energia, nuove visioni e una bellezza capace di far crescere tutti noi. È così che Bari si apre, respira, si trasforma: attraverso gesti che diventano ponti e sinergie che diventano futuro.» — Elisa Barucchieri, direttrice artistica ResExtensa | Porta d’Oriente – Centro Nazionale di Produzione della DanzaInformazioni e iscrizioniLa masterclass è rivolta a danzatori professionisti e studenti avanzati.Il numero dei posti è limitato.Info +39 346 346 9282