Taranto, tenta di abusare di una donna dopo averla attirata in casa: arrestato 40enne

TARANTO - Dovrà rispondere dell’accusa di tentata violenza sessuale un cittadino di origini nigeriane di 40 anni, arrestato dalla Polizia di Stato a Taranto al termine di un intervento in via Capecelatro, scattato in seguito a una segnalazione.

La vittima è una donna di 32 anni, di nazionalità rumena. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe invitato la donna nella propria abitazione con la scusa di offrirle qualcosa da mangiare. Una volta all’interno dell’appartamento, però, la situazione sarebbe degenerata: il 40enne l’avrebbe afferrata con forza per un braccio, spingendola sul letto nel tentativo di costringerla a un rapporto sessuale.

La donna, opponendo resistenza, è riuscita a divincolarsi e a fuggire dall’abitazione, raggiungendo la strada dove ha chiesto aiuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno raccolto la testimonianza della 32enne e ascoltato anche alcuni residenti dello stabile.

Sulla base degli elementi acquisiti e della ricostruzione dei fatti, i poliziotti hanno proceduto all’arresto dell’uomo, che ora dovrà rispondere del reato di tentata violenza sessuale. L’episodio è al vaglio dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti del caso.