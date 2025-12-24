“Illuminandia” a Monopoli, la magia continua tra luci, musica ed eventi

MONOPOLI – Prosegue la magia del Natale a Monopoli, dove le tradizionali luminarie pugliesi, intagliate nel legno e illuminate da migliaia di luci colorate grazie al lavoro artigianale di Faniuolo Illuminazioni, hanno trasformato piazza Vittorio Emanuele II in “Illuminandia”, un grande parco luminoso capace di incantare residenti e visitatori.

Accanto al maestoso Albero di Luminarie alto 22 metri, si estende un’area di circa 15mila metri quadrati con dodici altalene giganti dedicate ai segni zodiacali. Un’installazione suggestiva che invita a “prendere il volo” tra le stelle, scattare una foto ed esprimere un desiderio per l’anno nuovo. L’intera città è avvolta da un’atmosfera fiabesca: vicoli, piazze e strade del borgo antico sono illuminati da centinaia di lucine che raccontano storie diverse ad ogni angolo.

Tra le installazioni più suggestive spicca la Cupola della Neve in piazza Palmieri, un’opera monumentale alta 15 metri da vivere con il naso all’insù. L’esperienza si svela completamente solo dal centro, dove emerge una grande isola di ghiaccio di sei metri di diametro sulla quale è possibile salire e sdraiarsi per ammirare la volta luminosa. A intervalli, un light show sincronizzato con musica natalizia rilassante anima l’installazione, regalando un momento di contemplazione che unisce la meraviglia del Natale alla quiete del nuovo anno.

Spostandosi verso il Porto Vecchio è possibile ammirare il mapping natalizio, mentre in piazza Garibaldi trova spazio la Natività Luminosa alta sei metri, realizzata dal maestro cartapestaio Domenico Galluzzi, simbolo di spiritualità e tradizione. Alberi luminosi sono presenti anche in piazza XX Settembre, in via Argento, sul sagrato della Cattedrale e in piazza Falcone e Borsellino, mentre in largo Castello è installata una fontana luminosa.

Tornando in piazza Vittorio Emanuele II, grande protagonista è la Cassa Armonica Natalizia, alta 11 metri e larga 7,5, che ospita la casa di Babbo Natale ed è diventata uno dei principali selfie point della città. La struttura funge anche da palco per spettacoli, laboratori e momenti musicali. Non manca la pista di ghiaccio, pensata per far divertire grandi e piccoli con pattini ai piedi.

Il cartellone degli eventi prosegue con appuntamenti musicali di rilievo. Il 26 dicembre, a partire dalle 21, piazza Vittorio Emanuele II ospita il dj set di Ivreatronic con Enea Pascal, Leonar e Populous. Il 27 dicembre, sempre alle 21, spazio al concerto dell’Orchestra Tebaide con “Disney Opera”. Babbo Natale tornerà invece il 28 dicembre dalle 17 per salutare i bambini prima del rientro al Polo Nord, nella grande Cassa Armonica del Parco delle Altalene Giganti.

Numerosi anche gli eventi collaterali tra concerti itineranti, spettacoli folk, gospel, tombolate, presepi viventi, laboratori creativi e iniziative per famiglie che accompagneranno cittadini e turisti fino all’Epifania. Un programma ricco che conferma Monopoli come una delle mete più suggestive del Natale in Puglia, capace di unire tradizione, innovazione e partecipazione collettiva.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire le pagine social Facebook “Illuminandia Monopoli” e Instagram @Illuminandia_monopoli.