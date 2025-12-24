Maltempo: nuova allerta gialla in Puglia

BARI - Dalle ore 06:00 del 25 dicembre 2025 e per le successive 8 ore sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Sulle restanti zone della regione sono attese piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Per la stessa fascia oraria è allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su Puglia centrale adriatica e sui bacini dei fiumi Lato e Lenne.