Incendio alla GM Service di Palo del Colle: Arpa Puglia attiva monitoraggi sulla qualità dell’aria

PALO DEL COLLE – Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre un incendio ha interessato lo stabilimento GM Service, situato nell’area industriale tra Palo del Colle e Modugno. Le fiamme hanno coinvolto principalmente materiali stoccati all’esterno, tra cui carta e plastica, e alcune porzioni esterne dei capannoni, generando una colonna di fumo scuro visibile anche dai centri abitati limitrofi. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco per domare l’incendio.

Arpa Puglia ha immediatamente attivato le attività di monitoraggio della qualità dell’aria nelle aree potenzialmente interessate dalla ricaduta dei fumi. Nelle prime ore successive all’evento, grazie ai venti da sud-ovest, è stato escluso un impatto significativo sull’abitato di Palo del Colle, risultato sopravvento rispetto al punto dell’incendio. Anche i dati delle stazioni di monitoraggio presenti a Modugno non hanno evidenziato criticità rilevanti.

Con la successiva rotazione dei venti da nord-ovest, la ricaduta dei fumi è risultata principalmente verso il quadrante Sud–Sud/Est, interessando potenzialmente il centro abitato di Bitetto. I controlli in città, effettuati tramite misuratori portatili e campionatori ad alto volume, non hanno al momento rilevato effetti significativi sulla qualità dell’aria.

Arpa Puglia proseguirà con ulteriori verifiche e campionamenti mirati, inclusa l’analisi di microinquinanti associati al particolato. I risultati completi saranno disponibili al termine dei tempi tecnici necessari per le analisi di laboratorio. Aggiornamenti verranno forniti in base all’evoluzione dell’evento e ai dati raccolti.