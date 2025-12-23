Incidente sulla SP101: auto finisce fuori strada, ferita una donna
CONVERSANO - Questa mattina all’alba, un incidente stradale si è verificato sulla SP101, la strada che collega Conversano a Putignano. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura sarebbe finita fuori strada a causa probabilmente dell’asfalto scivoloso.
L’auto si è ribaltata e la donna alla guida è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale del 118, che hanno provveduto a soccorrere la conducente e a trasferirla in ospedale per le cure del caso.
Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre la viabilità sulla SP101 ha subito momentanei rallentamenti durante i soccorsi.
Tags: CRONACA LOCALE