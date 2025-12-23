Incidente sulla SP101: auto finisce fuori strada, ferita una donna

CONVERSANO - Questa mattina all’alba, un incidente stradale si è verificato sulla, la strada che collega. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura sarebbea causa probabilmente dell’

L’auto si è ribaltata e la donna alla guida è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale del 118, che hanno provveduto a soccorrere la conducente e a trasferirla in ospedale per le cure del caso.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre la viabilità sulla SP101 ha subito momentanei rallentamenti durante i soccorsi.