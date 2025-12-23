Martina Franca celebra il Capodanno con il Concerto della Fondazione Paolo Grassi

MARTINA FRANCA - Martina Franca dà ilcon il tradizionaleorganizzato dalla, in collaborazione con l’amministrazione comunale e con il sostegno della. L’appuntamento è perin, con

Sul palco si esibirà l’Orchestra ICO Magna Grecia, diretta da Piero Romano, accompagnata dalle voci soliste del soprano Gesua Gallifoco e del baritono Guido Dazzini, entrambi perfezionatisi presso l’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”.

ph_Clarissa Lapolla

Il programma del concerto offrirà un’ampia varietà musicale, spaziando fra valzer e polke della famiglia Strauss e alcune delle arie d’opera più celebri del repertorio lirico, da Il Barbiere di Siviglia di Rossini e Don Pasquale di Donizetti fino a Carmen di Bizet e Romeo e Giulietta di Gounod, per concludere con la celebre romanza Mattinata di Ruggero Leoncavallo.

Non mancheranno brani strumentali di autori come Dmitrij Šostakovič, Emile Waldteufel, Hans Christian Lumbye – con il suo Champagne Galop – e Stanislao Gastaldon, autore di Musica proibita, romanza che agli inizi del Novecento rese immediatamente popolare il compositore.

Il Concerto di Capodanno rappresenta un’occasione per celebrare il nuovo anno con musica, arte e tradizione, coinvolgendo la comunità in un evento culturale all’aperto e ad accesso libero.