Sciopero dei dipendenti Primark a Casamassima: tensione durante l’antivigilia di Natale

CASAMASSIMA – Momenti di tensione questa mattina al, dove i dipendenti dihanno dato vita a unodavanti al punto vendita, nel giorno dell’antivigilia di Natale.

Secondo Marco Dell’Anna, Segretario Generale Uiltucs Puglia, l’azienda avrebbe adottato un comportamento definito “intollerabile”, agendo al di fuori delle regole del confronto sindacale e in violazione del contratto nazionale. In particolare, i lavoratori part time involontari sarebbero costretti a orari di 18-20 ore settimanali, mentre vengono impiegati lavoratori interinali fino a 40 ore settimanali.

Dell’Anna denuncia inoltre una flessibilità indiscriminata che comprometterebbe il benessere minimo dei dipendenti, scarsa attenzione alle tematiche di salute e sicurezza con personale privo di dispositivi di protezione individuale e supporti ergonomici in cassa, e persino atteggiamenti vessatori come la cronometratura delle pause fisiologiche e dei momenti per bere acqua.

“Primark dovrebbe creare buona occupazione, ma ad oggi registriamo solo massimizzazione del profitto sulla pelle delle persone”, conclude Dell’Anna, annunciando che ispettorato e Spesal sono già stati coinvolti e che proseguiranno le azioni di lotta, con il coinvolgimento delle istituzioni per garantire che le aziende presenti sul territorio promuovano occupazione stabile e dignitosa.