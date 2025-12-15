Incidente sulla SS16 in direzione Brindisi: lunghe code all’altezza di San Paolo Stanic

BARI - Un incidente si è verificato questa mattina sulla SS16 in direzione Brindisi, causando rallentamenti e lunghe code all’altezza dell’uscita San Paolo Stanic. Al momento non sono ancora note le cause dell’incidente né l’entità dei danni o eventuali feriti.Le autorità stradali sono sul posto per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area. Si raccomanda agli automobilisti di prestare massima attenzione e, se possibile, di valutare percorsi alternativi per evitare la zona.Aggiornamenti sull’accaduto e sulla situazione del traffico saranno forniti a breve.