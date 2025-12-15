Tragedia a Los Angeles: morti Rob Reiner e sua moglie Michele Singer

LOS ANGELES – Dramma nella città degli angeli: il regista Rob Reiner, 78 anni, celebre per film come Harry, ti presento Sally…, e sua moglie Michele Singer, 68, sono stati trovati morti nella loro villa nel quartiere di Brentwood. Secondo quanto riportano i media, i corpi presenterebbero lacerazioni compatibili con un coltello.La Divisione Rapine e Omicidi del Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha aperto un’indagine sull’accaduto. Fonti riportano che a compiere il gesto sarebbe stato il figlio della coppia, Nick, 32 anni, che avrebbe poi lanciato l’allarme. Le autorità stanno tuttora verificando dinamica e motivazioni.Figlio del leggendario Carl Reiner, attore, regista e sceneggiatore, Rob Reiner è nato il 6 marzo 1947 nel Bronx da famiglia ebraica. A 13 anni si trasferì a Los Angeles e nel 1971 ottenne il successo televisivo con il ruolo di Michael Stivic nella serie Arcibaldo, che gli valse due Emmy Award.Nel 1984 esordì alla regia con This Is Spinal Tap, ma fu con la commedia romantica Harry, ti presento Sally… (1989) che raggiunse fama internazionale. La sua carriera continuò con grandi collaborazioni, tra cui i film tratti da opere di Stephen King, Stand by Me - Ricordo di un’estate e Misery non deve morire, e altre produzioni celebri come La storia fantastica. Nel corso della sua carriera ha lavorato con star del calibro di Jack Nicholson, Morgan Freeman, Kathy Bates, Tom Cruise, Demi Moore, Michael Douglas, Bruce Willis, Michelle Pfeiffer, Kevin Costner, Jennifer Aniston e Shirley MacLaine.Nel 1989 sposò in seconde nozze Michele Singer, anche lei attrice e produttrice. Nel 1999, quarant’anni dopo il padre, Reiner ricevette una stella sulla Hollywood Walk of Fame.La notizia della morte della coppia ha suscitato commozione a livello internazionale. Tra i messaggi di cordoglio si segnalano quelli di Barack Obama, che ha ricordato il profondo impegno di Reiner nella bontà delle persone, e dell’attore Josh Gad, che ha definito Rob e Michele “anime gentili e premurose”. Il governatore della California Gavin Newsom ha sottolineato come Reiner fosse “il genio dal cuore grande dietro tante storie classiche che amiamo”.L’indagine della polizia è ancora in corso, e nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti sulla dinamica dell’accaduto.