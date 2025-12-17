Isabèl: Michele Liso illumina il Natale di Trani tra flamenco, Sudamerica e poesia
TRANI – Il 20 dicembre 2025, Palazzo delle Arti Beltrani si trasforma in un crocevia di emozioni e culture musicali con il concerto del Michele Liso Trio, terzo appuntamento del cartellone Le Vie del Natale 2025. L’evento, inserito nella rassegna Christmas Party, offre al pubblico un’esperienza musicale unica, dove la chitarra classica e flamenca di Michele Liso dialoga con il violino di Giulia Gentile e le percussioni brasiliane di Gabriel Prado.
L’album d’esordio Isabèl, omaggio alla madre musicista e alla chitarra in tutte le sue sfumature, diventa il filo conduttore di un viaggio sonoro che mescola tradizione classica, flamenco e influenze sudamericane, passando attraverso composizioni originali come Jardín de Moreras, Samba de Luna e Viajero e Hera. La fusione di stili, ritmi e atmosfere crea un concerto che è al tempo stesso personale e universale, evocativo e coinvolgente.
La serata si concluderà con una degustazione di prodotti tipici locali, trasformando il concerto in un momento conviviale che unisce musica, cultura e sapori del territorio.
Il cartellone Le Vie del Natale prosegue fino al 4 gennaio con altri appuntamenti di grande spessore: dal jazz di Mino Lacirignola Trio il 27 dicembre, al reading musicale di Pietro Verna Trio il 3 gennaio, senza dimenticare il Festival delle Bande Musicali, che il 21 e 28 dicembre e il 4 gennaio anima le vie della città con parate e concerti bandistici.
I biglietti per il concerto del Michele Liso Trio sono disponibili su Vivaticket o al botteghino di Palazzo Beltrani in via Beltrani 51 a Trani. L’ingresso intero costa €15, il ridotto soci €10, e include la visita al museo prima del concerto.
Trani, vestita a festa, invita cittadini e turisti a vivere un Natale fatto di musica, arte e tradizione, un’esperienza che celebra le radici culturali e la partecipazione collettiva.
Per informazioni: 0883 500044 | WhatsApp 392 3892767 | info@palazzodelleartibeltrani.it
Brochure digitale completa: Le Vie del Natale 2025