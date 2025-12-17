Isabèl: Michele Liso illumina il Natale di Trani tra flamenco, Sudamerica e poesia

TRANI – Il, Palazzo delle Arti Beltrani si trasforma in un crocevia di emozioni e culture musicali con il concerto del, terzo appuntamento del cartellone. L’evento, inserito nella rassegna, offre al pubblico un’esperienza musicale unica, dove la chitarra classica e flamenca di Michele Liso dialoga con il violino di Giulia Gentile e le percussioni brasiliane di Gabriel Prado.

L’album d’esordio Isabèl, omaggio alla madre musicista e alla chitarra in tutte le sue sfumature, diventa il filo conduttore di un viaggio sonoro che mescola tradizione classica, flamenco e influenze sudamericane, passando attraverso composizioni originali come Jardín de Moreras, Samba de Luna e Viajero e Hera. La fusione di stili, ritmi e atmosfere crea un concerto che è al tempo stesso personale e universale, evocativo e coinvolgente.

La serata si concluderà con una degustazione di prodotti tipici locali, trasformando il concerto in un momento conviviale che unisce musica, cultura e sapori del territorio.

Il cartellone Le Vie del Natale prosegue fino al 4 gennaio con altri appuntamenti di grande spessore: dal jazz di Mino Lacirignola Trio il 27 dicembre, al reading musicale di Pietro Verna Trio il 3 gennaio, senza dimenticare il Festival delle Bande Musicali, che il 21 e 28 dicembre e il 4 gennaio anima le vie della città con parate e concerti bandistici.

I biglietti per il concerto del Michele Liso Trio sono disponibili su Vivaticket o al botteghino di Palazzo Beltrani in via Beltrani 51 a Trani. L’ingresso intero costa €15, il ridotto soci €10, e include la visita al museo prima del concerto.

Trani, vestita a festa, invita cittadini e turisti a vivere un Natale fatto di musica, arte e tradizione, un’esperienza che celebra le radici culturali e la partecipazione collettiva.

Per informazioni: 0883 500044 | WhatsApp 392 3892767 | info@palazzodelleartibeltrani.it

Brochure digitale completa: Le Vie del Natale 2025



