Bari, all'IPM l'evento 'L’Altra Cucina – per un Pranzo d’Amore'



BARI - Proseguono le iniziative nella città di Bari: giovedì 18 dicembre, anche l’IPM di Bari aprirà le porte a un Natale diverso, fatto di presenza, ascolto e speranza. - Proseguono le iniziative nella città di Bari: giovedì 18 dicembre, anche l’IPM di Bari aprirà le porte a un Natale diverso, fatto di presenza, ascolto e speranza.





Con "L’Altra Cucina – per un Pranzo d’Amore", il pranzo di Natale diventa un gesto concreto di vicinanza per i ragazzi dell’Istituto Penale per i Minorenni: un momento in cui il cibo unisce, accorcia le distanze e restituisce dignità.





A cucinare con il cuore sarà lo chef Bea Acquaviva, del ristorante Hostaria di Mola di Bari, che ha scelto di aderire all’iniziativa portando sapori, attenzione e umanità.





Ad accompagnare la giornata con sorrisi ed energia ci saranno Mimmo Groove, comico, e il duo Rossella e Vito Cristino, per regalare leggerezza e condivisione.





Perché anche dietro le sbarre, e soprattutto nei luoghi della fragilità, il Natale può essere un pranzo di amore vero. E perché ogni ragazzo ha diritto a sentirsi visto, accolto e mai solo.