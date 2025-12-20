La Juventus vince ancora e si avvicina alla Roma: 2-1 all’Olimpico
Poco prima dell’intervallo, i bianconeri sbloccano il risultato con Conceiçao, servito da un preciso tocco d’esterno di Cambiaso che apre la difesa capitolina. Nella ripresa, Openda firma il raddoppio siglando il suo primo gol in Serie A, consolidando il vantaggio della squadra di Spalletti.
La Roma prova a reagire con Baldanzi, che accorcia le distanze, ma non basta: la Juventus tiene il risultato fino al fischio finale, rischiando soltanto nel finale quando Yildiz colpisce il palo.
Con questo successo, i bianconeri restano in scia della Roma, pronti a giocarsi le prossime partite con grande fiducia e ambizione.