L’Aquila piange Denise Ruggeri, vittima della collisione sul Nilo a Luxor

LUXOR – Si chiamava, aveva 47 anni ed era originaria dell’Aquila, la donna deceduta nella tragica collisione tra due navi da crociera sul Nilo, a Luxor. La Ruggeri viaggiava con il marito e, durante l’urto tra le imbarcazioni, era rimasta ferita in seguito a una caduta in cabina.

Originaria di Cagnano Amiterno, piccolo comune dell’Aquilano, Denise Ruggeri aveva dedicato la propria vita all’insegnamento. In passato direttrice di un asilo privato a Pizzoli, negli ultimi anni era docente nella scuola pubblica e membro attivo del Consiglio d’Istituto.

Colleghi e studenti la ricordano come una persona mite, riservata e sempre disponibile, capace di trasmettere dedizione e cura in ogni attività. La sua passione per l’insegnamento era pari a quella per gli animali: Denise era infatti volontaria presso l’OIPA, occupandosi di amici a quattro zampe.

Il suo impegno, la gentilezza e la professionalità l’avevano resa una figura molto stimata nella comunità scolastica e locale. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente colleghi, alunni e concittadini, unendoli nel cordoglio per la perdita di una donna amata e rispettata da tutti.

La comunità aquilana si stringe attorno alla famiglia, esprimendo dolore e vicinanza in questo momento di lutto.