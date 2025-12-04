Lassana Coulibaly, due gol e tanta esperienza per il Lecce

Il centrocampista malianosta vivendo una stagione importante con ilin Serie A, avendo già realizzatoin questo campionato. Il primo è arrivato nella quinta giornata, nel pareggio per 2-2 contro ilal “Via del Mare”, mentre il secondo ha contribuito alla vittoria per 2-1 contro ilnella tredicesima giornata, sempre al “Via del Mare”.

Finora, Coulibaly ha disputato 12 partite in questa stagione con i salentini e si prepara a scendere in campo anche domenica 7 dicembre alle 12:30 contro la Cremonese allo “Zini” nella quattordicesima giornata di andata. L’obiettivo del Lecce rimane quello di conquistare la salvezza.

Nella sua carriera, Coulibaly ha giocato con Salernitana, Angers, Cercle Bruges, Rangers Glasgow, Bastia, Bastia B e Bastia Under 19. Con la nazionale del Mali ha collezionato 50 presenze da titolare e ha giocato 3 partite con il Mali Under 23, portando esperienza e leadership anche in Serie A.