Lecce, i vigili del fuoco vestono i panni di Babbo Natale per i piccoli pazienti del Fazzi

LECCE - Sabato 20 dicembre, isi sono calati dai tetti delper il tradizionale incontro natalizio con i bambini ricoverati nei reparti di. Un gesto semplice ma carico di magia, capace di portare sorrisi e serenità ai più piccoli lontani da casa.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione “Cuore e mani aperte” OdV, presieduta da Don Gianni Mattia, cappellano del nosocomio, in collaborazione con i vigili del fuoco di Lecce.

In un messaggio dedicato all’evento, Don Gianni Mattia ha sottolineato l’importanza del Natale per i bambini: “Vogliamo che possano continuare a credere nella bellezza del Natale e nella dolcezza di una sorpresa, un gesto d’amore che li faccia sorridere. Se noi adulti sapessimo guardare il mondo con gli occhi dei bambini, tutto sarebbe più semplice e la paura e il dolore non offuscherebbero la nostra vita.”

L’iniziativa, giunta alla nona edizione, vuole restituire ai piccoli pazienti la normalità del loro essere bambini, offrendo doni ma soprattutto sorrisi e speranza. Come evidenzia Don Gianni Mattia, “Uomini che spesso salvano vite hanno smesso i loro panni per dare voce ai sogni dei bambini, ricordandoci il valore della generosità e della solidarietà.”

L’Associazione Cuore e mani aperte OdV, attiva all’interno del nosocomio leccese da oltre venti anni, è impegnata nel sostegno socio-sanitario e nella umanizzazione delle cure e degli spazi ospedalieri, con iniziative come la Bimbulanza, lo Spazio Benessere, la Casa di Accoglienza per i parenti dei degenti e interventi artistici in reparti pediatrici, risonanze magnetiche e TAC.

Grazie a queste attività, l’associazione continua a essere un punto di riferimento per chi affronta sfide per la vita, dimostrando che anche un piccolo gesto può restituire speranza e gioia.